von Xaver Knittel

Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald teilte zu Sitzungsbeginn mit, dass am Dienstag der Förderbescheid zur Erneuerung des Kanals in der Stockacher Straße in Neuhausen ob Eck eingegangen sei. Die Baumaßnahme mit Erneuerung der Gewege ist auf 2,18 Millionen Euro veranschlagt. Der Zuschussbescheid liegt bei 450 000 Euro. Osswald schlug dem Gremium vor, das Vorhaben wie geplant 2020 umzusetzen, dies wurde vom Rat einstimmig befürwortet.

Ebenso soll in Worndorf ein Teilstück eines Regenwasserkanals in einem Mischwasserkanal ersetzt werden, dafür sind 127 000 Euro eingeplant. Für die Feuerwehrabteilung Worndorf soll ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) und ein Mannschaftstransportwagen (MTW) angeschafft werden. Es gebe längere Lieferzeiten, so ist die Auslieferung erst 2021 möglich. Die zwei 2019 bestellten Buswartehallen sollen bis 13. Mai aufgestellt sein, sagte der Bürgermeister.

Soforthilfe des Landes in Höhe von 27 500 Euro

Hans-Jürgen Osswald berichtete von der Soforthilfe des Landes in Höhe von 27 500 Euro. Das Geld solle zum Teil für die weggefallenen Gebühren im Kindergarten eingesetzt werden. Der Rat befürwortete für den Monat Mai eine Aussetzung der Gebühren. Im Zuge der Stilllegung von Schulen und Kindergärten wurden Parkettböden erneuert, die Arbeiten sind abgeschlossen und schlugen mit 13 300 Euro zu Buche, so die Mitteilung des Bürgermeisters.

Osswald berichtete von den Einschränkungen wegen der Corona-Krise. Bei den Mitarbeitern im Rathaus gebe es manchmal Engpässe, die Bauhof-Mitarbeiter arbeiten im Schichtbetrieb. „Mit Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind wir gut versorgt“, sagte der Bürgermeister. Osswald gab Zahlen zur Notfallbetreuung bekannt: So werden im Moment von den 211 gemeldeten Kindergartenkinder 28 betreut, in den Schulen befinden sich von 136 Schülern elf in der Notbetreuung. „Für den Beginn des regulären Schulbetriebs sind wir gut vorbereitet“, sagte Osswald.