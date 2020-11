Neuhausen ob Eck Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Corona-Fälle an den Grundschulen in Buchheim und Neuhausen ob Eck

Nach dem Höchstwert von 88 Neuinfektionen am Donnerstag gibt es am Freitag ein Lichtblick: Das Gesundheitsamt meldet nur 28 positive Corona-Testungen im Landkreis Tuttlingen. Inzwischen gibt es an 14 Schulen Corona-Fälle. Betroffen sind auch die Schulen in Neuhausen ob Eck und Buchheim.