von Herbert Dreher

Die VdK-Ortsgruppe Schwandorf in Neuhausen ob Eck im VdK-Kreisverband Stockach hat in der jüngsten Jahresversammlung ihren Vorstand neu aufgestellt. Dies war erforderlich, da Karl-Emil Bruggner aus Altersgründen, er feierte vor kurzem seinen 80. Geburtstag, nach 17 Jahren als Vorsitzender und vier Jahre als Schriftführer, nicht mehr kandidierte. Er wird künftig als Ehrenvorsitzender der Ortsgruppe weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

Nachfolgesuche nicht einfach

Die Suche für die Nachfolge war im Vorfeld nicht einfach, hat sich aber in der gut besuchten Versammlung im Klanghaus Schwandorf schnell geregelt. Die bisherige Schriftführerin Barbara Schatz wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt. Schriftführerin ist nun Irmgard Buhl. Im Amt wurden der zweite Vorsitzende Helmut Schatz, Kassier Kurt Kempter, Revisor Heinrich Bruch, die Vertreterin der Behinderten Marlies Amann und Beisitzer Franz Schneider bestätigt. Auf Revisor Peter Schulz folgt Renate Kästle und neu im Vorstandsteam ist Diana Loga als Beisitzerin für Beate Moser.

Scheidender Vorsitzender überrascht

Karl-Emil Bruggner erhielt lobende Worte und den Dank für seine vorbildliche Arbeit. Über die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden durch Karl-Heiz Mathiebe und Emil Sprenger vom VdK-Kreisverband Stockach zeigte er sich sichtlich überrascht. Die VdK-Ortsgruppe Schwandorf zählt derzeit 60 Mitglieder. Neuhausens Bürgermeisterin Marina Jung lobte in ihren Grußworten das außergewöhnliche Engagement des VdK-Sozialverbandes in Rechts- und Sozialfragen und versicherte, dass die Gemeinde eine weitere Corona-Hilfe an die örtlichen Vereine auszahlt.

Langjährige Mitglieder geehrt

Bei der Jahresversammlung der VDK-Ortsgruppe Schwandorf wurden außerdem treue Mitglieder geehrt. Helene Steppacher erhielt das Treuabzeichen des Landesverbandes Baden-Württemberg in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft, davon einige Jahre als Kassiererin der Ortsgruppe. Das Treueabzeichen in Silber für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Kurt Kempter, Marlies Amann, Renate Kästle und Elvira Uzler (Tuttlingen).