Bär geht davon aus, dass diese Regelung wohl bis zu vier Wochen gelten wird, denn erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen unter 100 liegt, wird diese Ausgangssperre wieder aufgehoben. Der Inzidenzwert lag gestern im Kreis Tuttlingen bei 162. Der Tuttlinger Landrat appellierte nochmals eindringlich, Kontakte möglichst einzuschränken. Dies sei ein wichtiger Beitrag, um die Infektion einzudämmen. 51 neue Covid-19-Fälle hat das Tuttlinger Landratsamt für Donnerstag gemeldet. 14 von 35 Kreisgemeinden sind betroffen – keine neuen Fälle gab es in Buchheim und Neuhausen o Eck. Von den 51 Neuinfizierten sind nur sechs über 60 Jahre alt. 11 Covid-19-Patienten befinden sich im Tuttlinger Klinikum (Stand Donnerstag), ein Patient wird auf der Intensivstation beatmet. 43 britische Mutationen konnten am Donnerstag nachgewiesen werden.