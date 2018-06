von Wiebke Wetschera

Gummistiefel und Regenjacke oder doch Sonnenhut und kurze Hose? Kurz vor dem größten Festival in der Region steht das Packen an. Damit ihr beim Southside-Festival richtig angezogen seid, haben wir das Wetter am kommenden Wochenende bei dem Wetterdienst Wetterkontor unter die Lupe genommen. Fest steht: Es wird reichlich Sonnenschein geben.

Freitag

Wenn am Freitagmittag die ersten Bands auf der Southside-Bühne stehen, erwarten Fans und Künstler viele Sonnenstunden. Neun Stunden lang lässt sich die Sonne blicken, die Temperatur liegt bei angenehmen 16 Grad als Höchstwert. In der Nacht kühlt es sich ab auf vier Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent.

Bild: Felix Kästle (dpa)

Samstag

Am Samstag beginnen die Konzerte früh am Tag und gehen bis tief in die Nacht. Dazu gibt es Sonne und Wolken im Mix mit einer Temperatur von 18 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20 Prozent, es könnte also trocken bleiben. In der Nacht kühlt es sich auf sechs Grad ab. Der Samstag wird mit zehn Sonnenstunden der sonnenreichste Tag des Festivals.

Bild: Felix Kästle (dpa)

Sonntag

Auch am Sonntag gibt die Sonne noch einmal Gas: acht Stunden ist sie dann am Himmel zu sehen und beschert den Festival-Fans eine Temperatur von 19 Grad. Nachts kühlt es sich auf sechs Grad ab. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt - wie auch an den beiden anderen Tagen - bei 20 Prozent. Ein sommerlicher Festival-Abschied scheint also garantiert.

Bild: Felix Kästle (dpa)

Sonnenhut und Sonnencreme dürfen beim Festival in diesem Jahr definitiv nicht fehlen, denn die Sonne lässt sich jeden Tag über mehrere Stunden blicken. Trotzdem sollten Gummistiefel und Regenjacke für den Notfall mit dabei sein. Dann kann das Festival kommen und das Wetter der Festival-Stimmung nichts anhaben.

