Im November 2016 hatte die letzte Hauptversammlung der gesamten Feuerwehr Neuhausen ob Eck mit ihren Abteilungen von Neuhausen, Schwandorf und Worndorf stattgefunden. Die Abteilungen, die jährlich ihre Versammlung haben, arbeiten bei Rettungseinsätzen zusammen und ergänzen sich gegenseitig in der personellen und technischen Ausstattung. Hierfür wurde seitens der Gemeinde bereits vor Jahren ein Feuerwehr-Bedarfsplan erstellt, der im fünfjährigen Turnus überarbeitet wird. Gesamtkommandant Wolfram Nestel sprach in seinem Resümee über die vergangenen zweieinhalb Jahre nur lobende Worte über ein kontinuierliches Miteinander.

In der Gesamtfeuerwehr Neuhausen ob Eck wurden die Wehrmänner für 15 Jahre Feuerwehrdeinst vom Landesfeuerwehrverband in Bronze ausgezeichnet. (links) Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald, (rechts) der stellvertretende Kreisbrandmeister Ernst Heinemann. | Bild: Herbert Dreher

Im Berichtszeitraum November 2016 bis April 2019 waren die Einsatzkräfte 85 Mal ausgerückt, im Zeitraum zuvor waren es 185 Einsätze. Einen Großteil der Einsätze betrifft den 24-Stunden-Dienst an fünf Tagen beim Southside-Festival. Besondere Erwähnung fand das gemeinsam errungene Leistungsabzeichen in Gold der Feuerwehrkameraden von Neuhausen und Schwandorf. Derzeit verrichten 94 Aktive, darunter vier Frauen, den Dienst in der Gesamtfeuerwehr, die sich mit 48 Kräfte auf Neuhausen, 26 auf Schwandorf und 23 auf Worndorf verteilen. In der Jugend- und Kinderfeuerwehr werden 30 Jugendliche in der Nachwuchsförderung an den Feuerwehrdienst herangeführt.

Aus- und Fortbildung haben Priorität in allen drei Abteilungen. Erforderliche Lehrgänge werden absolviert und die Kosten von der Gemeinde in voller Höhe übernommen. Die Abteilungskommandanten Sebastian Lepschy (Abteilung Neuhausen), Elmar Winter (Abteilung Schwandorf) und Florian Ott (Abteilung Worndorf) informierten über die jeweiligen Unternehmungen wie Übungen, Einsätze und die Kameradschaftspflege. Die Abteilungskommandanten Bastian Lepschy und Florian Ott wurden nach absolvierten Lehrgängen zu Brandmeistern befördert.

Florian Ott, Worndorf (links), und Bastian Lepschy, Neuhausen, wurden zu Brandmeistern befördert. | Bild: Herbert Dreher

Im Bedarfsplan ist in den kommenden Jahren ein Austausch der Löschfahrzeuge in allen drei Abteilungen vorgesehen. Das Fahrzeugkonzept wurde mit Kreisbrandmeister Andreas Narr abgestimmt. Die Abteilung Worndorf erhält als nächstes für das vorhandene LF8 ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) und einen Mannschaftstransportwagen (MTW). In der Abteilung Schwandorf wird im Jahr 2021 das LF 8/6 durch ein Löschfahrzeug GWG Technik ersetzt. In der Abteilung Neuhausen soll ein LF 20 Kath S das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ersetzen und das Löschfahrzeug LF16 abgegeben werden.

