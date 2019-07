von Herbert Dreher

Der Ortschaftsrat Schwandorf hat in seiner konstituierenden Sitzung den langjährigen Ortsvorsteher Günter Binder für weitere fünf Jahre im Amt vorgeschlagen. Für Binder, seit 25 Jahren Ortsvorsteher in Schwandorf, ist es seine sechste Amtsperiode. Vor 30 Jahren wurde er erstmals in den Ortschaftsrat gewählt und hat 19 Jahre ein Gemeinderatsmandat inne. Heinz Rebholz erhielt vom neugewählten Gremium das Votum zum Stellvertreter. Ortsvorsteher und Stellvertreter müssen vom Gemeinderat noch bestätigt werden.

Sanierungsarbeiten und Naturschutzgebiet waren Thema

In einem Querschnitt über die Arbeit des Ortschaftsrates der vergangenen fünf Jahre fasste Binder die Eckpunkte zusammen. Sanierungsarbeiten an der Ortsverwaltung und am Kindergarten waren erforderlich, die Nutzungsänderung des ehemaligen Schulgebäudes sowie das Naturschutzgebiet mit Ausweisung von Feuchtwiesen und diverse Anschaffungen standen zur Beratung. Die Bushaltestelle in Volkertsweiler wurde mit einer Buswendeschleife ausgebaut. Langsam ziehe das schnelle Internet ein. Noch offen sei die weitere Verwendung des Kronenareals.

Zahl der Räte von neun auf sieben reduziert

Die Zahl der Ortschaftsräte wurde bei den Kommunalwahlen von bisher neun auf sieben Mandate reduziert. 14 Bewerber standen zur Wahl. Vier der bisherigen Ortschaftsräte wurden wiedergewählt: Günter Binder, Karl-Otto Horn, Hartmut Jäger und Christoph Kempter. Neu im Gremium sind Heinz Rebholz, Manuel Reutebuch und Elmar Winter.

Fünf Mitglieder aus dem Gremium verabschiedet

Fünf Mitglieder waren bei den Kommunalwahlen nicht mehr angetreten. Ortsvorsteher Günter Binder bedankte sich bei den Ausgeschiedenen für die ehrenamtliche Mitarbeit zum Wohle der Bürger im Ortsteil Schwandorf. Harald Müller war 20 Jahre im Gremium vertreten, zugleich Gemeinderat und zehn Jahre Stellvertreter des Ortsvorstehers. Thomas Zenger war 15 Jahre Ortschaftsrat, fünf Jahre Gemeinderat und in den vergangenen fünf Jahren Stellvertreter des Ortsvorstehers. Marianne Rösch und Rolf Schober waren jeweils zehn Jahre im Ortschaftsrat aktiv. Fünf Jahre war Ulrich Binkele Ortschaftsrat.