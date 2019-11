Vier der fünf Mitglieder der Ratsfraktion „Gemeinsam Weiterblicken“ enthielten sich bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Neuhausen ob Eck der Stimme. Es ging um die Auffüllung der bisherigen Erddeponie im Ortsteil Worndorf mit Aushubmaterial von der Baustelle für das Regenüberlaufbecken (RÜB) in der Kerngemeinde Neuhausen. Dieses Erdmaterial ist mit geringen Mengen Schwermetall belastet. Allerdings sehen die Umwelt- und Abfallbehörden darin kein Problem. Nach Meinung der Fachleute sind die Schwermetallspuren auf natürlichem Weg bereits vor Jahrmillionen in das Erdreich gelangt. Deswegen schließen sie eine Gefahr für das Grundwasser aus.

Idee der Abfallbehörde

Diesen Sachverhalt schilderte Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald zu Beginn der später teilweise kontrovers geführten Diskussion. Der CDU-Kommunalpolitiker legte ausdrücklichen Wert auf die Feststellung, dass nicht die Gemeinde auf die Idee gekommen sei, den Erdaushub von der Neuhauser Baustelle auf die Deponie im Tränketal zu bringen. „Das war eine Initiative der Abfallbehörde im Landratsamt Tuttlingen“, stellte Osswald fest.

Die Erddeponie im Tränketal liegt nahe der Ortsgrenze in Richtung zum Sauldorfer Ortsteil Boll. Der abgelegene Standort hatte in der Vergangenheit mehrfach dazu geführt, dass illegal asbestbelastete Abfälle dort abgeladen worden sind. Jetzt ist die Deponie für die Öffentlichkeit geschlossen. Auf einem Teil des Geländes soll bereits im kommenden Jahr mit dem Bau einer Photovoltaikanlage begonnen werden. Mit dem Erdaushub von der RÜB-Baustelle wird das Areal planiert und so für den Aufbau des Sonnenkraftwerks vorbereitet. So ist es bereits mit dem Erdaushub des ersten Bauabschnittes der Neuhauser Baustelle geschehen. Jetzt sollen die weiteren 13 750 Kubikmeter Erdaushub aus dem zweiten Bauabschnitt ebenfalls hier eingebaut werden.

Die routinemäßige chemische Überprüfung des Neuhauser Erdbodens hat allerdings eine Belastung des Aushubs mit dem giftigen Schwermetall Cadmium ergeben. Es seien, so berichtete Hans-Jürgen Osswald, fünf Proben aus drei Meter Tiefe entnommen worden. Nur in einer der Proben wurde ein deutlich erhöhter Anteil des Schwermetalls nachgewiesen. Die Geologen gehen deshalb davon aus, dass das Erdreich nur punktuell belastet ist. In dem Gutachten, das den Gemeinderäten auszugsweise vorlag, heißt es: „Der Cadmium- und Arsengehalt wurde in der Trockenmasse, nicht aber im Eluat festgestellt.“ Dazu erklären die Geologen, dass das Element mineralisch gebunden und deswegen nicht wasserlöslich sei.

Keine Grundwassergefährdung

Das wissenschaftliche Fazit wird in dem Satz zusammengefasst: „Eine Gefährdung für das Grundwasser kann somit aus Gutachtersicht ausgeschlossen werden.“ Sowohl die geologischen Sachverständigen als auch die Fachleute in der Kreisverwaltung gehen davon aus, dass die Schwermetalle „geogener Ursache“, also natürlicher Ursache, sind. Auch eine zusätzlich entnommene sechste Probe ergab, so der Rathauschef, keine Hinweise auf eine Schwermetallbelastung. Für die Gemeinderatmehrheit erscheint es vor diesem Hintergrund unbedenklich, das Erdreich wie vorgesehen auf der Tränketal-Deponie zu verwenden. Ratsmitglied Hartmut Storz traf mit seiner Feststellung, es könne angesichts des natürlichen Ursprungs am neuen Ort ebenso wenig Unheil anrichten wie bisher, die Mehrheitsstimmung im Rat.

Für Haßler-Denzel nicht repräsentativ

Anders bewertete Romana Haßler-Denzel die Situation. Ihr sind die bisher entnommenen Proben nicht repräsentativ genug. Denzel fragte auch, ob die besonders belastete Menge nicht extra entsorgt werden müsse. Der Bürgermeister antwortete diesen Detailvorstoß mit einem deutlichen „Nein“. Der Verwaltungschef verwies auf die eigentlich zuständige Behörde bei der Tuttlinger Kreisverwaltung. Von den fünf Mitgliedern der Fraktion „Gemeinsam Weiterblicken“, votierte nur Oliver Lutz für den Verwaltungsvorschlag.