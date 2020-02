Neuhausen ob Eck vor 9 Stunden

Gemeinde will keine Werbetafeln im Ort und das im Fall einer Klage auch vor Gericht so vertreten

Der Gemeinderat von Neuhausen ob Eck lehnte den Antrag eines Medienhauses ab, das am Kreisverkehr in der Ortsmitte zwei große Werbetafeln aufstellen will. Die Argumente: passt nicht ins Umfeld, beeinträchtigt das Ortsbild. Die Gemeinde will ihre ablehnende Haltung zur Not auch in einem Gerichtsverfahren verteidigen.