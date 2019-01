Der Tuttlinger Bernd Schauer war seit dem 1. April 1980 Leiter des Hauptamts im Neuhausener Rathaus. Nun ist er zum 31. Dezember in den Ruhestand gegangen. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung würdigte Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald die Verdienste seines langjährigen Mitarbeiters. Der Rathauschef überreichte Bernd Schauer die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand und einige Geschenke. Schauers Nachfolger als Hauptamtsleiter ist seit dem 1. Januar Hans Hager aus Nusplingen im Zollernalbkreis.

Organisationstalent beim Southside-Festival

Bernd Schauer habe Pionierarbeit beim Auf- und Ausbau der Verwaltungsstrukturen in der ehemaligen Garnisonsgemeinde geleistet, betonte Hans-Jürgen Osswald. Als Beispiel nannte der Bürgermeister das Southside-Festival. Als dessen erste Auflage 1999 bevorstand, habe sich Schauer in eine für ihn bis dahin völlig fremde Verwaltungsmaterie einarbeiten müssen. Der Bürgermeister lobte das besondere Organisationstalent des Tuttlingers: "Es gibt ein Dankesschreiben der Tuttlinger Polizei für die hohe Qualität der Organisation durch Bernd Schauer", sagte Hans-Jürgen Osswald.

Verwaltungsalltag hat sich seit 1980 stark verändert

Als der gelernte Diplom-Verwaltungswirt Bernd Schauer seinen Aufgabenbereich im Neuhausener Rathaus übernahm, gab es noch kein Hauptamt. Wie sehr sich der Verwaltungsalltag in vergangenen Jahrzehnten verändert hat, machte Osswald an einem Beispiel deutlich: "1980 hatte die Gemeinde 15 Mitarbeiter. In der Zwischenzeit sind es 75." Außer der Personalverwaltung war der Hauptamtsleiter auch für Kindergärten und die Schule verantwortlich. Der Bürgermeister: "Als Bernd Schauer seinen Dienst antrat, gab es noch keinen kommunalen Kindergarten im Ort. Heute können wir den Eltern ein umfassendes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen." Schauer habe sich nie vor neuen Aufgaben gescheut und sich immer wieder entsprechend weitergebildet.

Schauers Nachfolger kommt aus Nusplingen

Schauers Nachfolger Hans Hager ist ebenfalls ein erfahrener Verwaltungsfachmann. Bis zu seinem Wechsel nach Neuhausen verantwortete er die Kämmerei im Nusplinger Rathaus.