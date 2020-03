von Julia Lutz

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck bleibt zunächst geschlossen. Der Landkreis Tuttlingen wird das Freilichtmuseum nicht wie geplant am 28. März öffnen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Diese Entscheidung wurde als Vorsichtsmaßmaßnahme getroffen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verringern. Die Verordnung der Landesregierung, die seit dem 17. März in Kraft ist, sieht vor, dass alle Museen bis einschließlich zum 15. Juni geschlossen bleiben. Über eine mögliche frühere Öffnung würde das Landratsamt Tuttlingen rechtzeitig informieren.

Alle Veranstaltungen und Führungen sind abgesagt

Somit entfallen alle Veranstaltungen in dieser Zeit und auch die gebuchten Angebote werden nicht stattfinden. Von den Absagen sind unter anderem das Most-Seminar, der Ziegentag und weitere Kurse, Vorträge und Führungen betroffen. Auch der traditionelle Osterspaß für Familien und alle folgenden Großveranstaltungen können nicht stattfinden.

Gemeinde schließt das Bürgermeisteramt

Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Rathaus zum Schutz der Bevölkerung und vor allem der Zugehörigen zu Risikogruppen bis auf Weiteres geschlossen. In dringenden Angelegenheiten (Sterbefälle) können sich Bürger telefonisch 07 46 7/9 46 00 oder per E-Mail info@neuhausen-ob-eck.de mit den Mitarbeitern in Verbindung setzen. Inzwischen hat auch die örtliche Bücherei geschlossen. Alle ausgeliehenen Medien werden automatisch bis zum 28. April verlängert. Den Bürgern entstehen keine Kosten.

Kein Bedarf an Notfallbetreuung für Kinder

Auch die Gemeinde Neuhausen ob Eck wollte für Kinder eine Notfallbetreuung einrichten. Hauptamtsleiter Hans Hager teilte auf Anfrage des SÜDURIER mit, dass es weder in der Homburgschule noch in den Kindertageseinrichtungen Eltern gab, die Bedarf angemeldet haben. Angesprochen waren dabei vor allem Eltern, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind, beispielsweise in medizinischen Berufen.