Klimawandel, Trockenheit, Wildverbiss, Borkenkäfer und eine dramatische Verschlechterung auf dem Holzmarkt machen öffentlichen wie privaten Waldbesitzern das Leben schwer. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Waldzustandsbericht der Forstverwaltung wider, mit dem sich der Neuhauser Gemeinderat beschäftigte. Dennoch geben die Förster nicht auf. Wie in Tuttlingen und in Neuhausen arbeiten auch bei der Fürstlich-Hohenzollerischen Forstverwaltung in Sigmaringen die Fachleute auf Hochtouren, die Situation in den Griff zu bekommen.

Ob das Donautal wie hier bei Schloss Bronnen auch in Zukunft noch waldreich grün ist, hängt auch vom Fortschreiten des Klimawandels ab. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Die Entwicklung wird noch komplizierter, weil sich der Wald in den verschiedenen Regionen Baden-Württembergs unterschiedlich stark unter den eingangs geschilderten Faktoren gestresst fühlt. Karlheinz Schäfer von der Kreisforstverwaltung in Tuttlingen spricht davon, dass im Vergleich zu anderen Landesteilen die Neuhauser Wälder auf „einer Insel der Seligen“ noch weitgehend intakt seien. Was er damit meint, macht Raimund Friedrich, der Chef der hohenzollerischen Forstverwaltung, deutlich. Er sagt: „Unsere Forstverwaltung ist mit dem Service-Tochterunternehmen sowohl in den neuen Bundesländern als auch in Norddeutschland tätig.“ Dort seien infolge des Klimawandels und der damit einhergehenden Trockenheit schon ganze Waldgebiete abgestorben.

Gemeindewald-Fakten Baumbestand Der Neuhauser Gemeindeforst besteht zu 62 Prozent aus Nadel- und 38 Prozent aus Laubbäumen. Bei den Nadelbäumen bilden die Fichten mit 52 Prozent die stärkste Fraktion. Unter den Laubbäumen ist mit 29 Prozent die Buche führend.

KlimaveränderungInfolge der Klimaveränderung werden von den Förstern wegen Sturmschäden, Käferbefall und Trockenheit nur noch 57 Prozent der Fichten als „stabil“ eingestuft. NadelbaumanteilDer Anteil von Fichte und Co. sank seit 2010 um vier auf 62 Prozent.

Auch der aktuelle Waldschadensbericht der baden-württembergischen Landesregierung spricht davon, dass landesweit gesehen die Zahl der vollkommen abgestorbenen Waldbäume, vorwiegend Fichte und Tanne, 2018 bereits drei Mal so hoch gewesen sei als noch 2017.

Schadensbilder in diesem Umfang sind im Gemeindewald Neuhausen noch nicht zu sehen. Aber das heißt nicht, dass die klimabedingten Waldschäden nicht schon deutliche Ausmaße angenommen haben. Revierleiter Harald Müller, der auch Gemeinderatsmitglied ist, berichtet: „Im gerade ausgehenden Jahr 2019 sind 1500 Festmeter von insgesamt 3800 eingeschlagenen Festmetern Holz bereits trockenheits- und käfergeschädigt.“ Zu gut Deutsch: Dieses Holz kann auf dem freien Markt nur noch zu einem sehr geringen Preis verkauft werden. Mehrere Jahre hintereinander könne dieser Verlust nicht ausgeglichen werden.

Grundwasserspiegel sinkt bei zu wenig Niederschlägen

Harald Müller hofft deshalb im Interesse des Waldes und seiner Bäume auf einen sehr schneereichen Winter und ein ebenfalls sehr feuchtes Frühjahr – damit sich der Wasserhaushalt im Wald wieder stabilisiert. Müller: „Es dreht sich ja nicht nur um den Wald. Je weniger Regen fällt, desto tiefer sinkt der Grundwasserspiegel und damit bekommt auch die Trinkwasserversorgung Probleme.“

Douglasie Baum der Zukunft?

Was kann der Forst tun, um das Waldsterben zu verhindern? Der Neuhauser Revierleiter spricht sich für die verstärkte Anpflanzung der nordamerikanischen Douglasie aus. Diese Baumart sei für extreme Trockenperioden und starke Kälte im Winter besser geeignet als die bisherigen heimischen Baumarten. Er argumentiert: „Was nützen uns heimische Baumarten, wenn wir kein heimisches Klima mehr haben?“ Bedenklich stimmt es den Förster auch, dass selbst die bisher als robust eingestufte Buche unter den Folgen der Trockenheit leidet.