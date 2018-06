Ein Gelände, 88 Bands und 60.000 Besucher: Das ist das Southside-Festival 2018. Am letzten Juniwochenende herrscht auf dem Flugplatzgelände bei Neuhausen ob Eck wieder einmal der Ausnahmezustand. Was die Strecke der Fähre von Konstanz nach Meersburg mit der Länge der Bauzäune zu tun hat, verraten wir euch in unserem Vergleich zwischen dem Southside-Festival und unserer Region.

Tausende Essen für die Helfer

Rund 5000 Menschen arbeiten auf dem Festival, damit alle Besucher sicher und unbeschwert feiern können. Diese Crew und das Security-Personal müssen auf dem Festival verköstigt werden. Bei den heißen Temperaturen ist es nicht nur wichtig auf den Wasserhaushalt zu achten, sondern auch ausgewogen zu essen. Insgesamt werden rund 18.500 Gerichte gekocht. Eine vierköpfige Familie könnte von den Mahlzeiten für das Personal auf dem Southside Festival ungefähr 12 Jahre lang Mittagessen.

So groß wie drei Städte

Wie viele das Festival gerne besuchen würden, steht in den Sternen. Doch auch in diesem Jahr wird das Southside wohl wieder ausverkauft sein. Rund 60.000 Besucher werden dann von Freitag, 22. Juni bis Sonntag, 24. Juni nach Neuhausen ob Eck kommen. Eine Zahl, mit der man auf Anhieb nicht viel anfangen kann. Zum Vergleich: Genauso viele Menschen leben insgesamt in Markdorf, Radolfzell und Bad Säckingen zusammen.

Bauzäune soweit das Auge reicht

Was wäre ein Festival ohne die Bauzäune, die ungeliebte Gäste ohne Ticket davon abhalten sollen aufs Festival zu gelangen? Dieses Jahr sind es insgesamt 6000 Stück – das entspricht einer Gesamtlänge von rund 21 Kilometern. Die Veranstalter FK Scorpio könnten sich ein zweites Standbein aufbauen und Sportveranstaltungen planen, denn: Mit 6000 Bauzäunen könnte man eine Halbmarathon-Strecke einseitig absperren. Doch nicht nur das: Diese Strecke legt die Fähre zwischen Meersburg und Konstanz zurück, wenn sie vier mal über den See schippert.

Eine riesige Fläche wird bevölkert

Auch mit 70.000 Quadratmetern kann man im ersten Moment wenig anfangen – so groß ist das Veranstaltungsgelände des Southside-Festivals. Wer ein Konzert auf dem Southside besucht, kann gut einschätzen, wie groß die Messe in Friedrichshafen sein muss. Auch sie umfasst 70.000 Quadratmeter und ist damit ungefähr so groß, wie sieben aneinandergereihte Fußballfelder. Die gesamte Zelt- und Parkfläche umfasst rund 1.000.000 Quadratmeter.

