von Wiebke

Das Southside Festival ist auch in diesem Jahr wieder ausverkauft. Allerdings deutlich später als in den Vorjahren. Bisher waren die Tickets meist schon Wochen vor Beginn restlos ausverkauft. In diesem Jahr waren zu Beginn des Festivals noch Restkarten vorhanden. Der Veranstalter teilte nun mit, dass das Festival am zweiten Tag ausverkauft worden sei. "Das ist natürlich etwas Besonderes, wenn die Leute am zweiten Tag des Festivals noch Karten kaufen", sagt Jonas Rohde, PR-Manager des Veranstalters FKP Scorpio. Die Freude darüber, dass es noch geklappt hat, sei groß.

Aber: "Der Vorverkauf war weniger dynamisch als in den Vorjahren", gibt Rohde zu. "Das ist eine Entwicklung, die branchenweit spürbar ist." Fakt ist: Wie in den vergangenen Jahren wurden 60.000 Tickets zum Verkauf angeboten. "Das Southside steht unmittelbar vor dem Ausverkauf", hatte Rohde noch am Donnerstag mitgeteilt. Einen genauen Wert zum verfügbaren Ticketkontingent nannte er aber nicht. "Es ist nur ein Restkontingent verfügbar, das bald vergriffen sein sollte", so Rohde. Das ist jetzt vergriffen und so feiern auch in diesem Jahr wieder 60.000 Festivalbegeisterte gemeinsam in Neuhausen ob Eck. Ein kleines Zwischenfazit kann der Veranstalter schon jetzt ziehen: "Die Stimmung ist ausgelassen und das Wetter spielt auch mit", sagt Rohde. "Bisher ist mir nichts Negatives zu Ohren gekommen."

