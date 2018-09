Einen Erfolg einer im Zusammenhang mit Betrügereien am Telefon eingerichteten Ermittlungsgruppe vermeldet die Polizei. So sei es den Beamten im Zusammenhang mit einem Betrugsversuch in Neuhausen gelungen, zwei Kriminelle festzunehmen, die sich als Polizeibeamte ausgegeben hatten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ermittler seien den Männern schon längere Zeit auf der Spur gewesen. Sie werden verdächtigt, für Betrugsfälle im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen verantwortlich zu sein, heißt es auf Nachfrage. Zur Festnahme sei es wie folgt gekommen: Am Montag hätten zwei 20 Jahre alte Männer versucht, eine 76 Jahre alte Frau zu betrügen, indem sie vorgaben, Polizeibeamte zu sein. Die Seniorin hatte gegen 17.30 Uhr Anrufe von den angeblichen Beamten erhalten, die vorgaben, dass eine Einbrecherbande in ihrer Nähe unterwegs sei und dass sie ihr Vermögen zur Sicherheit an die Polizei übergeben solle. Die Anrufer konnten die Frau dazu bewegen, an einen Geldautomaten zu gehen, um einen vierstelligen Geldbetrag abzuheben. Echte Beamte, die den Betrügern schon auf den Fersen waren, nahmen diese dann indes fest, noch bevor es zu einer Geldabhebung oder Übergabe kam. Die Männer wurden am Dienstag dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Ob sie noch für weitere Betrügereien in Frage kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wie die Beamten weiter mitteilen, versuchten Betrüger am Telefon immer wieder, älteren Menschen das ersparte Geld aus den Taschen zu ziehen. Nach dem bedenklichen Anstieg dieser Delikte hatte das Polizeipräsidium Tuttlingen bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil die Ermittlungsgruppe eingerichtet.

