Auf einem Feld in Höhe des Gewerbeparks Take-Off ist am Dienstagabend eine Ballenpresse in Brand geraten, das berichtet die Polizei. Kurz vor 18 Uhr habe der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns aus Richtung der angehängten Ballenpresse komische Geräusche gehört. Geistesgegenwärtig habe er die Presse abgehängt, die kurz darauf in Flammen stand. Die Feuerwehr Neuhausen wurde verständig und löschte den Brand. Durch das Feuer brannte auch ein Teil des Feldes ab. An der Ballenpresse entstand Totalschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.