Ein volles Haus bescherte der Zunftball der Narrenzunft Neuhausen. Bereits am Nachmittag hatte man selbst beim Kinderball im großen Saal im Engel kaum noch einen freien Platz ergattern können und am Abend konnten sich die Veranstalter über die riesige Resonanz freuen, die man mit der Einladung zum Zunftball erfahren hatte. Genießen Sie hier ein paar weitere Bilder vom Zunftball in Neuhausen.