Die Corona-Fälle im Landkreis Tuttlingen explodieren. Landrat Stefan Bär appellierte am Freitag in einer Pressekonferenz an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben.

Keine gute Nachrichten hatte am Freitag Stefan Bär, Landrat in Tuttlingen. 80 neue Corona-Infektionen vermeldete der Kreischef in einer Pressekonferenz am Freitag. „Das ist das Allzeithoch seit Ausbruch der Pandemie“, so Bär. Der