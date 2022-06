Southside 2022 vor 1 Stunde

65.000 Besucher, kaum Delikte: Southside schlägt nicht nur in puncto Hitze Rekorde

Noch nie haben so viele Menschen das Southside in Neuhausen ob Eck besucht, noch nie war es laut Polizei so sicher. Dafür hatten die Sanitäter einiges zu tun.