von Herbert Dreher

Alle Bewerber, deren Listenplätze zugelost wurden, sind sich laut Mitteilung einig: Wir wollen zur weiteren positiven Entwicklung des Ortsteils beitragen. Mit Weitblick, Sachverstand und Besonnenheit wollen sie sich gemeindepolitisch engagieren und Verantwortung übernehmen. Die Kandidaten Günter Binder, seit 1994 Ortsvorsteher von Schwandorf, Karl Otto Horn, Hartmut Jäger und Christoph Kempter waren bisher schon im Rat vertreten. Tina Binder, sie ist die einzige Frau in den Reihen der Bewerber, Thorsten Bezikofer, Pirmin Haaf, Jürgen Hofmann, Thomas Jäger, Matthias Kattler, Stephan Lehn, Heinz Rebholz, Manuel Reutebuch und Elmar Winter bewerben sich erstmals um ein Mandat im Gremium.

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort. Jetzt herunterladen: