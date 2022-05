von Herbert Dreher

Auch in der katholischen Frauengemeinschaft Schwandorf hat die Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren nahezu für einen Stillstand der Aktivitäten gesorgt. Die letzte größere Veranstaltung war die Frauenfastnacht 2020. Das Jubiläum 125 Jahre Frauengemeinschaft war ausgefallen und es wird auch keinen Termin 125 + X geben. Die Frauen wollen das 130-jährige Bestehen im Jahr 2025 in größerem Rahmen feiern.

Zwei Frauen mehr im Vorstand

Endlich, nach der langen Pause waren die Frauen nun zur Jahresversammlung für die Jahre 2019 bis 2021 zusammengekommen. Erforderlich waren jetzt auch Wahlen zu einem funktionsfähigen Vorstandsteam. Alle Amtsträgerinnen stellten sich wieder zur Verfügung. Mit Martina Horn und Hannelore Oswald wurde das Vorstandsteam um zwei Frauen erweitert. Gewählt wurden: Als Vorsitzende Hannelore Haaf, Stellvertreterinnen sind Martina Horn und Luzia Jäger, Kassiererin ist Christa Lehn und Schriftführerin ist Claudia Krieger. Silvia Niebel wechselt von der Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden in die der Beisitzerin, Hannelore Oswald wurde zur weiteren Beisitzerin gewählt.

Bedingt durch weniger Veranstaltungen hat sich im Kassenbericht der vergangenen drei Jahre ein Minusbetrag ergeben. Dennoch haben die Frauen beschlossen, wieder einen Betrag von 1000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zu spenden.

Erste Veranstaltungen wieder geplant

Bedingt durch die gelockerten Corona-Vorgaben wagt man sich wieder an ein einfaches Jahresprogramm. Die Frauengemeinschaft begleitet die Kirchengemeinde im Jahresablauf und bietet den Kindern zu Beginn der Sommerferien im Kinderferienprogramm der Gemeinde eine Übernachtung im Pfarrgarten an. Weitere Aktionen könnten auch kurzfristig auf die Beine gestellt werden, hieß es.

Zur Katholischen Frauengemeinschaft zählen 70 aktive Frauen, die sich nun wieder auf ein gemeinsames Miteinander bei Veranstaltungen, kirchlichen Anlässen und Treffen in geselliger Runde freuen.