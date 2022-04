Meßkirch vor 3 Stunden

Zwölfjähriger Radler knallt gegen Porsche

Glücklicherweise unverletzt blieb ein zwölfjähriger Junge, der am Donnerstag, kurz nach 17 Uhr, in der Straße „Am Hauptbühl“ in Meßkirch mit dem Porsche Panamera eines 37-Jährigen zusammengestoßen ist.