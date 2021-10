Nach dem Erfolg im September findet am Donnerstagabend, 14. Oktober, der zweite Streetfood-Abend statt. Neben Spezialitäten aus verschiedenen Ländern, gibt es auch wieder Livemusik. Wer den Abend genießen will, muss die aktuellen Corona-Bestimmungen beachten.

In gemütlich, lockerer Atmosphäre am Meßkircher „Marktbrückle“ warten am Donnerstag, 14. Oktober, ab 18 Uhr wieder leckere Streetfood-Kreationen auf die Besucher – von süßen Verführungen über deftige Burger, von saftigen Burritos