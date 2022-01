von Julia Lutz

Zu Beginn des neuen Jahres kommt das Impfteam der Oberschwabenklinik Ravensburg zu zwei Terminen nach Meßkirch. Am Freitag, 7. Januar von 13 bis 20 Uhr und Samstag, 29. Januar von 10 bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit, sich in der Stadthalle in der Conradin-Kreutzer-Str. 47 gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Wo kann ich mich anmelden?

Es werden die Impfstoffe Biontech und Moderna verimpft. Möglich sind Erst-, Zweit-, Dritt- und Boosterimpfungen (nach Covid-Erkrankung). Eine telefonische Terminvergabe ist unter Tel. 0 75 75/2 06-12 44 möglich.

Wer kann sich impfen lassen?

Geimpft werden können alle Personen ab zwölf Jahren mit für die Altersgruppe zulässigen Impfstoffen. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in Begleitung und mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Mitgebracht werden muss ein gültiger Personalausweis, die Versichertenkarte (Krankenkassenkarte) und wenn vorhanden der Impfpass. Außerdem muss eine FFP-2-Maske getragen werden.