Es war nicht nur eine Lokalschau, die der Kleintierzuchtverein C 280 Meßkirch und Umgebung zusammen mit dem Kleintierzuchtverein C 185 Stockach und dem Kreisverband Konstanz am vergangenen Wochenende in der Meßkircher Stadthalle ausgerichtet hat, sondern es war eine Drei-Länder-Kaninchenschau. Mit angeschlossen an die Lokalschau für Geflügel sowie die Jugendschau Konstanz waren Aussteller aus der benachbarten Schweiz sowie aus Österreich und Südtirol.

Über zwei Tage war die Stadthalle der große Treffpunkt von Jung und Alt. Die regnerische Wetterlage begünstigte das große Interesse aus der Bevölkerung. Bernhard Fuchs, der Vorsitzende des C 280 Meßkirch und sein Kollege Raphael Brunner vom C 185 Stockach haben zusammen mit dem Ausstellungsleiter Egon Müller sowie den Mitgliedern der Vereine und vielen freiwilligen Helfern die Stadthalle zu einer vollfunktionsfähigen Ausstellung und Festhalle umfunktioniert. Die Besucher konnten sich gemütlich in den Reihen der aufgestellten Käfige den ausgestellten Tieren widmen.

Durch eine Trennwand war der Bereich der Bewirtung mit rund 350 Sitzplätzen eingerichtet. Von der großen Stadthallenbühne gab es eine musikalische Unterhaltung mit der Blaskapelle Peng, die sich seit dem Jahr 1995, wie man erfahren konnte, wiederum für die musikalische Unterhaltung bereit erklärt hatte. „Peng, die Kapelle mit Schuss“, unter der bewährten Leitung von Harald Reiss, spielte am Sonntag beim Frühschoppen bis weit in den Mittag hinein.

In seiner Begrüßung sagte der Vorsitzende des C 280 Meßkirch, Bernhard Fuchs, dass in diesem Jahr wiederum eine bunte Palette von Rasse-Ausstellungstieren präsentiert werde. Bei der Kleitierschau könnten Züchterinnen und Züchter den interessierten Besuchern zeigen, „welche Zuchterfolge sie vorweisen können und welche hohen Qualitäten unsere Zucht in der Region und im benachbarten Ausland haben“, so Fuchs. Der Umgang mit Tieren, so der Vorsitzende, sei auch bei den Jugendlichen des Kleintierzuchtvereins prägend. Bei der Bewertung sowie den Siegerehrungen gab es eine Anzahl Preise und Pokale die mit anerkennenden Worten vom Vorsitzenden Bernhard Fuchs an die Züchter übergeben wurden. Die Bewertung der Drei-Länderschau Kaninchen wurden bereits vorweg vorgenommen von Klaus Blättler, Wigoltingen/Schweiz, Reinhard Seeber, Feldkirch/Österreich und Andreas Koretic, Dornbirn/Österreich.