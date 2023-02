Mit der Ziegelbühlstraße wird ab Montag, 6. März, erneut eine der wichtigen Verkehrsachsen der Stadt Meßkirch gesperrt werden. Dann kann auf dieser Straße wieder nicht zum Friedhof oder nach Rohrdorf gefahren werden. Wie geplant, wird die Ziegelbühlstraße in zwei weiteren großen Abschnitten saniert werden.

Bereits ab Montag, 27. Februar, wird es erste Einschränkungen geben. Denn ab diesem Zeitpunkt werde mit ersten Bauarbeiten in den beiden Nebenstraßen Steinbruchweg und Bergstraße gestartet, wie einer Mitteilung des städtischen Bauamtes zu entnehmen ist. Hierbei werde es zum Teil zu zeitlich befristeten Vollsperrungen des Baustellenbereichs kommen.

Bild: SÜDKURIER-Grafik

Ab 6. März wird die Ziegelbühlstraße ab der Einmündung Julius-Bender-Straße bis zur Einmündung Graf-Mangold-Straße/Steinbruchweg voll gesperrt werden. Die Julius-Bender-Straße als wichtige Zufahrt zum Kindergarten Kunterbunt bleibt damit frei. Nach Abschluss dieses zweiten Bauabschnitts wird im Laufe des Jahres die Maßnahme nahtlos weitergeführt. Für den dritten Bauabschnitt wird dann die Ziegelbühlstraße von der Einmündung Graf-Mangold-Straße/Steinbruchweg bis zur Auffahrt zum städtischen Friedhof gesperrt. Das bedeutet, dann wird Rohrdorf nur über die Umgehung Meßkirch in Richtung Sigmaringen erreichbar sein. Und der Meßkircher Friedhof müsse dann über den Engelswieser Weg angefahren werden, wie das Bauamt mitteilt.

Etwas gefälliger gestaltet werden soll im Zuge der Sanierung der Ziegelbühlstraße die Einmündung von der Graf-Mangold-Straße in diese. Direkt an der Einmündung solle ein kleiner Platz geschaffen werden, hier könnte ein Blumenkübel stehen oder es könnte ein Baum gepflanzt werden, sagte Uwe Winkler vom städtischen Bauamt, als er das Sanierungsprojekt im Dezember 2021 dem Gemeinderat vorstellte. So solle vermieden werden, dass mit hohem Tempo in die Ziegelbühlstraße eingefahren werde. Schließlich wird im dritten Bauabschnitt auch die Bushaltestelle nahe des Friedhofs barrierefrei umgebaut werden.