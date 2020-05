Wie erst am Montagabend bekannt wurde, kam es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe Gebäude Nummer 1 zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf jungen Männern. Wie die Polizei mitteilt, berichtete ein 17-Jähriger, dass auf ihn vier Männer eingeschlagen hätten. Sie hatten plötzlich mit dem Auto neben ihm angehalten und waren ausgestiegen. Das Opfer wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nachdem ein bislang unbekannter Mann in Begleitung einer Frau auf die Kontrahenten traf, löste sich die Auseinandersetzung auf und die vier Männer flüchteten mit ihrem Auto in Richtung Adlerplatz. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, insbesondere der unbekannte Mann und seine Begleiterin, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch, Telefon 075 75/28 38, zu melden.