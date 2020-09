Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 27. September, 10.30 Uhr bis Montag, 28. September, gegen 8 Uhr an der Stadthalle eine Fensterscheibe im Umkleidebereich, sowie die Sicherheitsglasscheibe im Foyer mit einem Stein eingeschlagen und dadurch Schaden in Höhe von etwa 2 500 Euro verursacht. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sigmaringen unter Tel. 0 75 71/10 40 zu melden.