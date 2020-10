von Sandra Häusler

Zweimal pro Jahr macht der Prüftruck vom Allgemeinen Deutschen Automobil Club (ADAC) auf dem Parkplatz der Meßkircher Stadthalle für zwei Tage Station. Der mit digitaler Technik ausgestattete Container ermöglicht genaue Kontrolle der Bremskraft, Stoßdämpfer sowie der Bremsflüssigkeit und Batterieleistung. Auch die Fahrzeugbeleuchtung wird, jedoch nur auf sichtbare Funktion getestet. Die maximale Durchfahrtshöhe für Fahrzeuge durch den Prüfcontainer beträgt 1,90 Meter.

Die Prüfer fahren die Fahrzeuge in den digitalen ADAC-Prüftruck ein. Auch hier gelten natürlich Corona-Vorschriften. | Bild: Sandra Häusler

Als SÜDKURIER-Mitarbeiterin startete ich eine Selbsterfahrung. Pünktlich zum Beginn der Prüfzeit am ersten Prüftag fahre ich mit meinem Fahrzeug vor und werde von den Technischen Prüfern des ADAC-Prüftrucks Thomas Müller und seinem Kollegen Maik Möbius in Empfang genommen. Auch für den Besuch beim Prüftruck gelten besondere Corona-Vorsichtsmaßnahmen, wie Mundschutzpflicht. Bevor Thomas Müller das Fahrzeug selbst über die Auffahrrampe in den Prüftruck fährt, bittet er zunächst darum, die Fenster zur Belüftung zu öffnen und legt eine Schutzfolie über den Fahrersitz. Dann fragt er nach den Fahrzeugpapieren und der ADAC-Clubkarte. ADAC- Mitgliedern stehen zwei Prüfungen jährlich zu, Nichtmitgliedern eine Prüfung.

Von Februar bis Dezember sind die Technischen Prüfer, hier (von links) Maik Möbius und Thomas Müller, mit dem ADAC-Truck in Baden-Württemberg unterwegs. | Bild: Sandra Häusler

Nach knapp zehn Minuten überreicht mir Thomas Müller den Prüfbericht und geht die Werte mit mir durch. Alles ist okay, die Bremskraft ist ausreichend, ebenso liegt die Bremskraftdifferenz der Betriebs-und Feststellbremse weit unter dem zulässigen Höchstwert, auch die Stoßdämpfer sind „tiptop“, so Müller, ebenso wie die Startleistung der Batterie und der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit. Die Bremsbeläge müsse jeder Fahrzeughalter selbst in einer Werkstatt überprüfen lassen, rät Müller zusätzlich und begründet: „Wir sehen hier nicht, in wieweit die Bremsbeläge abgenutzt sind.“ Je nach Fahrzeugtyp und Erreichbarkeit der Fahrzeugbatterie dauert der Check durchschnittlich zehn Minuten.

Mobile Strom-Tankstelle dabei

Mit dabei ist die mobile Strom-Tankstelle für Autos, Elektroroller und Pedelecs. Dort können Mitglieder am Prüftruck kostenlos mit Strom aufladen, der von den Solarzellen auf dem Fahrzeugdach erzeugt wird.

Marie-Luise Hasse, Meßkirch: „Ich bin ADAC-Mitglied und finde diesen ortsnahen Service toll. Das Angebot muss man einfach annehmen.“ | Bild: Sandra Häusler

Marie-Luise Hasse aus Meßkirch wartet bereits mit ihrem Opel Cabrio. „Ich kann Ihnen auch noch das Dach aufmachen, wenn Sie möchten“, bietet sie dem Prüfer an. „Ich bin ADAC-Mitglied und finde diesen ortsnahmen Service toll. Dass Angebot muss man einfach annehmen“, so Marie-Luise Hasse. Auch Konrad Schlachter aus Meßkirch fährt sein Auto vor. „Ich komme jedes Mal, wenn der Prüftruck hier ist und schaue, dass ich den Termin nicht verpasse. Es ist für mich wichtig, dass das Fahrzeug in Ordnung ist“, so Schlachter. Der Prüfbericht gebe ihm Sicherheit für seine Fahrten.

Konrad Schlachter, Meßkirch: „Ich komme jedes Mal, wenn der Prüftruck hier ist und schaue, dass ich den Termin nicht verpasse. Es ist für mich wichtig, dass das Fahrzeug in Ordnung ist.“ | Bild: Sandra Häusler

Der Prüftruck steht zwei Tage in Meßkirch. Von Februar bis Dezember sind die Technischen Prüfer mit dem ADAC-Truck in Baden-Württemberg unterwegs. Thomas Müller gibt einen Tipp: „Oft ist es am ersten Tag ruhig, weil die Autofahrer davon ausgehen, dass viel los ist und müssen am zweiten Tag Schlange stehen.“ Meist seien die Fahrzeughalter dankbar. „Sie erhalten ja eine Dienstleistung für null Euro“, so Müller. Es ist ein reges Kommen und Gehen auf dem Stadthallenparkplatz. Auch Manfred Nägele aus Meßkirch freut sich, nicht lange warten zu müssen.

Eine Kontrolle der Lichtanlage wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht durchgeführt, hier verweisen die Prüfer auf die Möglichkeit der Fahrzeugvorstellung im Rahmen der Aktion Licht-Test 2020.