von SK

Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch zwischen 1 Uhr und 6 Uhr beim Einbruch in ein Wohngebäude in Heudorf erbeutet. Der Unbekannte war nach Angaben der Polizei zunächst über ein gekipptes Kellerfenster in das Haus eingestiegen und war von dort ins Erdgeschoss gelangt, wo er mehrere Räume durchsuchte und aus verschiedenen Behältnissen das vorgefundene Bargeld entnahm. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0 75 75/28 38. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meßkirch in Verbindung zu setzen. Ferner weist die Polizei auf ihre kostenlose individuelle Beratung hin. Der zuständige Beamte ist unter Telefon 0 75 71/10 43 02 erreichbar oder per Mail unter: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.