Schwer erkrankte, palliative und schwer mehrfachbehinderte Kinder erleben den Heiligen Abend und Weihnachten mit ihren Familien ebenfalls als besondere Tage, denn sie bekommen mit, dass etwas um sie herum anders ist. Ihre Wünsche oder Erwartungen sind dabei individuell. Die Intensivkrankenschwester für Kinder und Hospiz-Pflegefachkraft Meike Blauwhoff-Grunwald, die mit ihrer Familie im Meßkircher Ortsteil Heudorf lebt, begleitet Familien mit schwer kranken und behinderten Kinder schon viele Jahre und ist immer wieder berührt von der Freude der kleinen Patientinnen und Patienten.

Gerüche und Töne sind sehr wichtig

Für Kinder, die sich aufgrund ihrer Einschränkungen kaum äußern können, sind Gerüche, Töne und visuelle Eindrücke besonders wichtig, erläutert Blauwhoff-Grunwald. Da gebe es keine großen Erwartungen oder Wünsche, aber auch kein Hadern mit dem eigenen Schicksal. „Normalität in Form von Gesundheit ist ein Zustand, den diese Kinder nicht kennen“, erzählt sie. Die Kinder, die sie und ihre Kolleginnen als Intensivkinderkrankenschwestern zu Hause betreuen, sind meist seit ihrer Geburt eingeschränkt. Wie es sich beispielsweise anfühlt, zu laufen oder einen Schneemann zu bauen, wissen sie nicht. Der Gedanke, dass sie dies einmal erlernen könnten, existiert nicht in ihrer Vorstellungswelt. Ihr Erleben sei geprägt von dem, was sie fühlen, riechen, sehen und hören. Sie nehmen beispielsweise in der Vorweihnachtszeit den Adventskranz und bunt glitzernde Lichterketten wahr, sehen die Kerzen, spüren die feierliche Stimmung und freuen sich über Weihnachtslieder.

Aromen wirken aufs Wohlbefinden

In den vielen Jahren der Betreuung und Begleitung machte Meike Blauwhoff-Grunwald die Erfahrung, dass palliative Kinder stark auf Gerüche reagieren und Aromen ihr Wohlbefinden positiv beeinflussen. Sie absolvierte ein Studium zur Aromaexpertin und schloss mit der Prüfung für Ärzte und Apotheker erfolgreich ab. Seither nutzt sie intensiv die Wirkung der verschiedenen Aromen. In der Weihnachtszeit verwendet sie gerne verschiedene Baumöle wie Tanne, Kiefer, Zirbe, daneben auch die typischen Weihnachtsgewürze wie Nelken, Vanille und Zimt. Auch Mandarine, Orange oder Rosenöle assoziieren zum Beispiel gute Gefühle und vermitteln Geborgenheit und Sicherheit, erläutert sie. Menschen, die nicht mehr die Kraft aufbringen, selbst zu essen, erfreuen sich beispielsweise am Duft von Weihnachtsgebäck, weiß die Pflegefachfrau. „Ich bestücke gerne die Duftlampe in den Zimmern mit einer ätherischen Öl-Weihnachtsmischung“, erzählt Meike Blauwhoff-Grunwald von ihrer Tätigkeit in den Familien.

Im Hospiz unterhält man sich immer mal wieder über das Essen und traditionelle Gerichte von früher, da mit den Feiertagen ganz bestimmte Rituale verbunden sind. Die Gäste des Hospizes erzählen gerne von den familiären Traditionen und manchmal fließen dabei auch Tränen. Sie erinnert sich daran, wie emotional es war, als die im Sterben liegende Oma im Hospiz ihrer Enkelin das Rezept für die Kohlrouladen für das Weihnachtsessen weitergab. Oma, Tochter und Enkelin hätten geweint. Doch für die Oma sei es so wichtig gewesen, diese Tradition an die nächsten Generationen weiterzureichen.

Versorgung auch rund um die Uhr

Da die schwer Erkrankten rund um die Uhr versorgt werden müssen, verbrachte Meike Blauwhoff-Grunwald auch schon den Heiligen Abend bei einer Familie, deren Kind sie betreute. „Es ist schön, alle Familienangehörigen in dieser Einheit mit dem schwer kranken Kind zu erleben.“ Denn bei einem solchen emotionsgeladenen Fest rücken alle nah zusammen. Man besinne sich stark auf die Liebe zueinander, wobei auch manchmal der Gedanke an die Ungerechtigkeit des Schicksals aufkomme. Denn der nahende Tod eines Kindes begleitet die gesamte Familie Tag für Tag. Die Kinder können Weihnachten zwar nicht kognitiv wahrnehmen, jedoch spüren sie den positiven Trubel in dieser Zeit.

Hospize bereiten ebenfalls liebevoll Weihnachten vor und sind geschmückt, um das Fest für alle Gäste, Angehörige und Mitarbeitende so schön wie möglich zu gestalten. Bei ihrer Arbeit genießt die Intensivkinderkrankenschwester und Pflegefachfrau die gegenseitige Wertschätzung und den Respekt füreinander. Unendliche Dankbarkeit der Gäste spüre sie sehr deutlich. Täglich werde ihr bewusst, wie wichtig die Gesundheit ist und die Zeit, die man sich selbst und anderen schenkt. „Man ist in dieser Arbeit so nah dran an den Menschen, dass es einen mit Demut erfüllt und vor allem mit zwischenmenschlich wertvollen Situationen beschenkt“, beschreibt Meike Blauwhoff-Grunwald das Wertvolle ihrer Arbeit.