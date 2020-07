von Julia Lutz

Vor 75 Jahren wurde auf dem Meßkircher Friedhof ein „unbekannter Deutscher“ beerdigt. In der Reihe der Kriegsgräber aus dem Zweiten Weltkrieg ist es das einzige namenlose Grab. 75 Jahre nach dem Ende des Krieges konnte Geschichtslehrer Markus Fiederer gemeinsam mit dem Grundkurs Geschichte am Martin-Heidegger-Gymnasium und Heimatforscher Armin Heim das Rätsel um das anonyme Grab lösen.

Markus Fiederer

In dem Grab liegt der ukrainische KZ-Häftling Iwan Sadowez begraben, der zwischen dem 19. und 21. April 1945 von den Wachmannschaften bei Meßkirch erschlagen und zunächst im Gewann Münzkreuz verscharrt wurde. Nach dem Kriegsende wurde er auf dem Friedhof in Meßkirch beigesetzt.

KZ-Häftlinge wurden bei Todesmärschen erschlagen

Dass das Rätsel gelöst werden konnte, ist vor allem Markus Fiederer und seinem Engagement zu verdanken. Bereits vor fünf Jahren hat er mit seinen damaligen Schülern das Ende des Zweiten Weltkrieges in der Region thematisch behandelt. „Dabei konnten wir noch einen Zeitzeugen interviewen, der berichtet hat, dass am Rande Meßkirchs in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs KZ-Häftlinge auf einem Todesmarsch ermordet worden seien.“

Todesmärsche in Oberschwaben Die letzte Phase des Zweiten Weltkrieges war in der Region geprägt von einer neuen Art von nationalsozialistischen Verbrechen. Ende April 1945 mussten sich 1500 bis 2500 KZ-Häftlinge aus den sogenannten „Wüsten-Lagern“ auf Todesmärsche begeben. Die Häftlinge wurden zunächst vom KZ Buchwald mit der Bahn in die sieben Außenlager von Dachau gebracht. Unter dem Tarnnamen „Transport Sperling“ wurden am 3. und 4. März 1945 Häftlinge nach Spaichingen verlegt. Obwohl die Alliierten bereits den Rhein überschritten hatten. Unter ihnen war Iwan Sadowez mit der Häftlingsnummer 46805. Ohne Proviant und schützendes Dach waren die Häftlinge eingepfercht in engen Waggons. Schon auf dieser Bahnfahrt starben Häftlinge. Der Transport erfolgte, weil die Nationalsozialisten mit allen Mitteln verhindern wollten, dass die Inhaftierten in die Hände der Alliierten fallen. Die Lager in Dautmergen, Schömberg, Schörzingen und das KZ in Spaichingen, ebenfalls ein Außenlager von Natzweiler, bildeten die eigentlichen Ausgangspunkte der Todesmärsche. Vom KZ Spaichingen begann in der Nacht des 16. Aprils der erste Todesmarsch in Richtung Bodensee. Die Märsche selbst verliefen äußerst brutal und erniedrigend. Schwache und Kranke, die nicht mehr weiterlaufen konnten, wurden erschossen oder zu Tode geprügelt. Der Todesmarsch vom KZ Spaichingen führte durch Meßkirch. Rund 500 Häftlinge machten sich am 16. und 17. April bewacht von 30 SS-Männern und Soldaten auf den Weg über Meßkirch bis nach Leutkirch. Die Todesmärsche fanden vor allem nachts statt, auch wegen möglicher Fliegerangriffe. Unter ihnen war Iwan Sadowez. Nur wenigen Gefangenen gelang auf den Todesmärschen durch Oberschwaben die Flucht. Zwischen dem 22. April und dem 1. Mai wurden viele Häftlinge durch französische Truppen befreit.

Schicksal lässt Lehrer keine Ruhe

Bei dem Zeitzeugen handelt es sich um Ernst Zinser, der in einem Interview mit dem SÜDKURIER schildert, wie er rund 100 KZ-Häftlinge, einige von ihnen völlig abgemagert, bei den Todesmärschen 1945 durch Meßkirch beobachten konnte. Er berichtete, dass Häftlinge, die zu schwach zum Weiterlaufen waren, getötet wurden. Anschließend seien die Getöteten im Gewann Münzkreuz verscharrt worden und später die Überreste auf dem Friedhof beigesetzt worden. Darunter ein „unbekannter Deutscher“.

Fiedler erinnerte sich an das unbekannte Grab auf dem Friedhof. Da sich das Kriegsende nun wieder jährte, sei er im Winter auf die Idee gekommen, diesem Grab auf die Spur zu gehen.

„Ich finde das Thema Nationalsozialismus spannend. Es war faszinierend, wie sich die Geschichte von der Häftlingsnummer an weiterentwickelt hat. Aus einer Nummer wurde ein Name."Lara Kühlbauch

Heimatforscher Alfred Heim gibt den entscheidenden Tipp

„Der entscheidende Tipp ist im vergangenen Jahr von Historiker Armin Heim gekommen“, sagt Fiedler. Heim habe ihm den Hinweis zu einer Grabliste des Meßkircher Friedhofs gegeben, auf dieser wiederum hat Fiederer das unbekannte Grab entdeckt. „Ohne Alfred Heim hätten wir das Schicksal nicht klären können“, sagt er.

Auf der Liste stand eine Häftlingsnummer. „Ich habe mit der Nummer dann Listen von Häftlingstransporten durchsucht. Die Nummer konnte ich drei Personen zuordnen, zwei davon haben den Krieg überlebt“, sagt Fiederer. Also blieb nur noch einer. Es musste Iwan Sadowez sein.

Dieses Grab steht auf dem Meßkircher Friedhof. Der Hinweis, hier sei ein „unbekannter Deutscher" begraben, stimmt nicht. Es handelt sich um das Grab von Iwan Sadowez.

NS-Verbrechen in der Region

Seine Häftlingsnummer und seinen Namen fand Fiederer auf einer Transportliste aus dem KZ Buchenwald ins KZ Spaichingen. Der Transport fand Anfang März 1945 statt, also rund acht Wochen vor dem Ende des Krieges. Warum sind die Wachmannschaften in dieser Situation nicht einfach abgehauen? Warum haben sie ihre Befehle noch befolgt und mit Brutalität ausgeführt? Diese und weitere Fragen habe Fiederer mit seinen Schülern im Unterricht diskutiert.

„Ich wollte den Schülern zeigen, dass die NS-Vernichtungsmaschinerie nicht nur in Auschwitz stattgefunden hat“, sagt Markus Fiederer. Es habe ihn beeindruckt, dass seine Schüler die Bedeutung verstanden haben und mit Empathie die Verbrechen im Nationalsozialismus vor Ort ergründet haben.

Abiturienten setzen Häftling ein Denkmal

Die Abiturienten haben sich entschlossen, in einem zeitlich begrenzten Denkmal an das Schicksal von Iwan Sadowez zu erinnern. Fünf Schüler haben am vergangenen Freitag in der Aula des Gymnasiums ein Denkmal gemalt und mit Namen und Häftlingsnummern an die Schicksale der Menschen auf den Todesmärschen erinnert.

Schulleiter Tobias Andelfinger ist stolz auf die Schüler und seinen Kollegen „Es ist toll, dass Geschichte in der Region hier erlebbar gemacht wurde.“ Zugleich lobt er Markus Fiederer: „Eine solche Recherche macht man nicht nebenbei. Ich bin sehr froh, einen so engagierten Kollegen zu haben.“

„Für mich ist das ein Stück Heimatgeschichte. Nicht nur die Geschichte an sich ist wichtig, sondern es war auch spannend zu sehen, wie ein Historiker arbeitet und wie intensiv er recherchiert. Das Schicksal hat mich sehr berührt."Daniel Spieß

Schule steht in Kontakt zur Familie

„Der Höhepunkt für uns ist, dass wir Kontakt zur Familie von Iwan Sadowez herstellen konnten“, erzählt Fiederer. Über die deutsche Botschaft in Kiew konnte Fiederer Kontakt zum Heimatdorf des Häftlings herstellen. „Wir stehen noch am Anfang, haben aber Kontakt zu einer Bäuerin, die in die Familie eingeheiratet hat und die Daten bestätigt hat“, sagt er. Als die entscheidende Bestätigung kam, sei das ein „echter Gänsehautmoment gewesen“, sagt der Lehrer.

Iwan Sadowez starb mit 24 Jahren

Sadowez wurde am 10. Januar 1921 in Welbowno im Kreis Rowne in der Ukraine geboren. Er war Landarbeiter in der Ukraine, als er am 18. Juni 1942 durch die Stapo Wisburg verhaftet wurde. Er kam im September 1942 ins KZ Flossenbürg und 1943 ins KZ nach Dachau. Von dort wurde er am 3. April 1944 ins KZ Buchenwald transportiert und Anfang März 1945 ins KZ Spaichingen. Im Gewann Münzkreuz bei Meßkirch wurde der 24-Jährige von SS-Wachmannschaften erschlagen und vergraben. Nach dem Kriegsende wurde er irrtümlicherweise als „unbekannter Deutscher“ begraben.

75 Jahre lange hatte der Unbekannte keine Identität. Nun stellt sich die Frage, was mit dem Grab auf dem Friedhof in Meßkirch passiert, denn es ist klar: Hier liegt nicht ein Unbekannter, sondern Iwan Sadowez.

Am 9. November wird um 19.30 Uhr im Martin-Heidegger-Gymnasium ein Erinnerungsabend stattfinden, bei dem an die Todesmärsche vor 75 Jahren durch Meßkirch erinnert wird. Der Eintritt ist frei.