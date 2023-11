37 junge Schachspieler traten bei den Bezirksjugendmeisterschaften des Bezirkes Bodensee im Gemeindehaus in Ringgenbach an. Ausrichter des Turniers waren der Schachclub Pfullendorf und der Schachclub Meßkirch. Unter den Teilnehmern waren auch drei Nachwuchsschachspieler des Schachclubs Meßkirch und drei Teilnehmer der Schach-AG des Martin-Heidegger Gymnasiums Meßkirch.

Über die Schach-AG des Gymnasiums, die vom Vereinsmitglied des Schachclubs Meßkirch, Heiko Adler, organisiert wird, finden immer wieder Nachwuchsspieler den Weg in den Schachclub, berichtet Vereinsmitglied Thomas Bialk. Er selbst ist von Jugend an ein leidenschaftlicher Schachspieler. Aktuell sind im Schachclub Meßkirch fünf junge Spieler.

Die Trainingsabende des Schachclubs finden jeden Mittwoch im Gemeindehaus Ringgenbach statt. Hier lernen die Schachspieler nicht ausschließlich Theorie, sondern werden auch in der Praxis bei Spielabenden gestärkt. „Im Prinzip ist Schach ein tolles Spiel für jedes Alter um das Gehirn auf Trab zu halten“, erläutert Thomas Bialk. Das älteste Mitglied des Schachclubs Meßkirch, Werner Fischer sei mit 92 Jahren das beste Beispiel dafür.

An langen Tischreihen stehen mit Abstand jede Menge Schachbretter, an denen die Partien ausgetragen werden. Dafür, dass sowohl eine große Anzahl an Nachwuchsschachspielern als auch Eltern und Zuschauern im großen Saal des Gemeindehauses sind, ist es relativ leise. Die Teilnehmer der Bezirksjugendmeisterschaften kommen aus den Schachclubs Pfullendorf, Konstanz, Überlingen, Radolfzell, Meßkirch und Gottmadingen. Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erhielten Pokale und jeder Teilnehmer eine Urkunde. Die Sieger qualifizierten sich für die Badischen Jugendmeisterschaften im Januar 2024.

Während die älteren Jahrgänge die Meisterschaften ausspielen, erläutert der Jugendtrainer des Schachclubs Überlingen, Klaus Richter, Abdulrahman (9) und Yousuf (10) Spielstellungen wie „Springergabeln“ oder „Spießen“, anhand derer das Spiel noch gedreht werden kann. Er rät den jungen Schachspielern: “Deswegen muss man langsam spielen, damit man das sieht.“

Der Schachclub Pfullendorf stellt bei den Bezirksjugendmeisterschaften des Bezirkes Bodensee die Turnierleitung, der Schachclub Meßkirch sorgte für die Bewirtung der jungen Schachspieler und deren Eltern. „Gerade die älteren Jahrgänge U16 und U18 spielen auf hohem Niveau“, sagt Roland Kerzenmacher von der Turnierleitung.

Im Schachclub Meßkirch sind Mitglieder zwischen 15 und 92 Jahren. Der Verein hat aktuell zwei Mannschaften am Start. Die erste Mannschaft spielt in der Landesliga, die zweite in der Bezirksliga. Hier sammeln die jungen Nachwuchsspieler erste Spielpraxis und Erfahrungen. Denn neben dem theoretischen Wissen braucht es für das „Spiel der Könige“ auch Spielerfahrung.