Meßkirch – Die katholischen Kirchengemeinden Meßkirch-Sauldorf und Wald verabschiedeten nach drei wirkungsvollen Jahren Vikar Francesco Durante an seine neue Wirkungsstätte in der Altstadtpfarrei nach Konstanz. Es war ein Abschied nehmen in der St. Martins-Kirche das einem zu Herzen ging, wie sich viele Kirchenbesucher bei dem anschließenden Sektempfang nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz äußerten.

Mitgestaltet wurde der feierliche Gottesdienst von den mehr als 100 Sängerinnen und Sängern aus Kirchenchören der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf, wie auch vom „Kinderchor lautlos“, die bei ihren Gesangvorträgen abwechselnd von ihren Chorleiterinnen Sabine Hensler und Christine Mühlhauser sowie den Chorleitern Lorenz Gabele und Reiner Lipp geleitet wurden. Volker Nagel begleitete den feierlichen Gottesdienst am Sonntag an der Orgel in der St. Martins-Kirche.

Verwandte gekommen

Unter den vielen Kirchenbesuchern waren auch die Eltern, sein Bruder und die Cousine von Francesco Durante, die aus Palermo auf Sizilien stammen, aber seit vielen Jahren in Deutschland bei Heidelberg sesshaft sind. Francesco Durante, der in Palermo geboren ist, besuchte in Rom das Kollegium Borromaeum und erhielt 2020 in Freiburg seine Diakon- und Priesterweihe.

Seine erste Vikarsstelle trat er in der Zeit der Corona-Pandemie in Meßkirch an, als es sehr schwer gewesen sei, mit den Gläubigen in der Pfarrgemeinden in Kontakt zu kommen, wie es Meßkirchs Stadtpfarrer und Dekan Stefan Schmid eingangs der gemeinsamen Messfeier sagte. In der anschließenden Konzelebration unter der Leitung von Dekan Stefan Schmid mit Vikar Francesco Durante, Kooperator Thomas Stricker, Vikar P. Rijesh Mathew und einem befreundeten Diakon aus der Studienzeit, hatte die Liturgiefeier einen besonderen Höhepunkt, der abwechselnd mit Chorgesang und Orgelspiel erfüllt war. Im Rahmen des Gottesdienstes wurden vom Dekan auch 22 Jungministrantinnen und -ministranten aus der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf neu aufgenommen.

Dass Vikar Francesco Durante sich in seinem Wirkungskreis in und um Meßkirch sehr verdient gemacht hat, war anlässlich seiner Verabschiedung in der vollbesetzen St. Martins-Kirche festzustellen. Dekan Stefan Schmid lobte den Vikar für seine wirkungsvolle Arbeit als Priester für Jung und Alt sehr. Er wünschte ihm auf seinem weiteren Lebensweg und im Auftrag Gottes alles Gute. Und er überreichte ihm unter viel Beifall der Besucher des Gottesdienstes ein Präsent zur persönlichen Stärkung. Durante sei ein guter Begleiter gewesen, so Dekan Schmid. Er habe die Gläubigen der angeschlossenen Pfarreien der Seelsorgeeinheit von der Taufe bis zum Tode begleitet. Insgesamt waren es 80 Taufen und 92 Beerdigungen, die Francesco Durante in den drei Jahren begleitet hatte.

Einen Geschenkkorb als besonderen Dank für seine gute Arbeit gab es von der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf und auch die Ministranten überraschten ihn mit einem Präsent und Dank für das gute Miteinander.

Nach so viel Lob, war Francesco Durante sehr gerührt, wie er zu verstehen gab. „Doch ich werde alles Positive mitnehmen an meine neue Stelle in der Altstadtpfarrei Konstanz, was mich in den drei Jahren als Vikar in Meßkirch berührte.“ Seine Abschlussworte, in denen er an manche freudiges Erlebnisse erinnerte, sorgten für einige Lacher. In der vollbesetzen St. Martins-Kirche wurden diese auch immer wieder mit großem Beifall bedacht. Er wünsche sich ein Wiedersehen, ob in Konstanz oder bei einem Kurzbesuch in Meßkirch, sagte der scheidende Vikar vor den vielen Gläubigen.

Nach dem Gottesdienst traf man sich zu einem Stehempfang auf dem Kirchplatz. Viele der Kirchenbesucher nutzten dabei die Gelegenheit, sich persönlich bei Vikar Francesco Durante zu bedanken und zu verabschieden.