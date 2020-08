Zwei Abschlussfeiern in einem Schuljahr – das gab es bisher noch nicht an der Grafen-von-Zimmern-Realschule (GvZ) in Meßkirch – aber in diesem Schuljahr ist bekanntermaßen vieles anders als sonst. Unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln und flankiert von notwendigen Hygienemaßnahmen begrüßte die stellvertretende Schulleiterin Annemarie Diener an zwei aufeinanderfolgenden Abenden die beiden Abschlussklassen mit ihren Eltern oder Geschwistern, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Familientische vorab für Feiernde bestückt

Um den Hygieneverordnung Rechnung zu tragen, konnte jeder Abschlussschüler lediglich zwei Angehörige zur Feier einladen. Gäste und Absolventen saßen, mit dem notwendigen Mindestabstand in der Mehrzweckhalle verteilt, jeweils an vorbereiteten Familientischen, die mit vorab bestellten Getränken bestückt waren. Ein würdiger, wenn auch besonderer Rahmen für die Verabschiedung der GvZ-Abschlussschüler.

Nach einem geistlichen Impuls von Pastroalreferentin Sybille Konstanzer bezeihungsweise Pfarrer Stefan Schmid wurden die Abschlussabende von den Geschwistern Bienert sowie Florian Brugger, Sophia Ott und Vanessa Wulf musikalisch festlich eröffnet.

Motto: „Mit Abstand die Besten“

In seiner Ansprache an die Absolventen anerkannte Rektor Steffen Heyden die erbrachten Leistungen aller Abschlussschüler in diesem besonderen Prüfungshalbjahr, in dem es verstärkt auch auf selbstverantwortliches und selbstorganisiertes Lernen angekommen sei. Der Schulleiter ermutigte die Abschlussschüler, aufgrund der positiven Prüfungserfahrungen, auch im Kommenden in die eigenen Stärken zu vertrauen. Daneben würdigte Steffen Heyden auch die kreativen Bemühungen der Lehrkräfte im Corona-Halbjahr bei der Begleitung der Schüler zu einem erfolgreichen Abschluss. Zum Ende seiner Ansprache leitet der Schulleiter, bezugnehmend auf das gemeinsame Motto der Absolventen „Mit Abstand die Besten“, zur feierlichen Ausgabe der Zeugnisse, Preise und Belobigungen über. Die Übergabe wurde von den beiden Klassenlehrern Nico Riehle und Mathias Dreher übernommen.

Beste des Prüfungsjahrs ausgezeichnet

Dabei wurden auch die Preise für herausragende Leistungen in den Hauptfächern und Wahlpflichtfächern verliehen. Der Preis für den besten Schulabschluss, der vom Vorstand der Volksbank Meßkirch Markus Herz überreicht wurde, ging in diesem Prüfungsjahr an Jonas Hafner (10b) und Vanessa Wulf (10b), die jeweils mit einem Durchschnitt von 1,2 abschlossen. Außergewöhnliches Engagement für das Schulleben zeigte Florian Brugger, weshalb er den Sozialpreis des Fördervereins der GvZ von Klassenlehrer Mathias Dreher und Schulleiter Steffen Heyden überreicht bekam.

Meßkirch Abschlussklassen lernen wieder gemeinsam: So verändert Corona den Schulalltag in den Meßkircher Schulen Das könnte Sie auch interessieren

Im Anschluss an die Übergabe der Zeugnisse wurden die beiden Elternvertreterinnen Christel Jerg und Tanja Back für ihre langjährige Arbeit im Elternbeirat und als Elternbeiratsvorsitzende mit Urkunde und Blumenstrauß geehrt. Zum Abschluss dankten die Klassensprecher Lea Heinzler (10a) und Micha Hartstein (10a) sowie Florian Brugger und Sophia Ott (10b) den Klassen- und Hauptfachlehrern für die langjährige Unterstützung besonders auch in der herausfordernden Zeit des „Homeschoolings“ kurz vor den Abschlussprüfungen.