von Karl Mägerle

Marina Grüninger ist zur neuen Vorsitzenden der Musikkapelle Menningen gewählt worden. Der bisherige Vorsitzende Tobias Schatz hatte sein Amt zur Verfügung gestellt. Bei der Hauptversammlung im Gemeindesaal wurde außerdem einstimmig beschlossen, dass erstmals jährliche Mitgliedsbeiträge bei der Musikkapelle erhoben werden. Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 10 Euro, Erwachsene 20 Euro.

Vorstand auf drei Jahre gewählt

Im Rahmen der Wahlen wurde Timo Mägerle als Stellvertreter für die kommenden drei Jahre gewählt. Im Amt bestätigt wurde Schriftführerin Lena Irßlinger-Kratt. Neue Kassiererin ist Rita Irßlinger, da Simone Muffler nach neun Jahren von einer erneuten Wahl Abstand nahm. Als Jugendleiterin wurden Corina Molz und Liesa Wildmann gewählt. Beisitzer im Gremium des Vorstands sind Hanna Irßlinger, Maximilian Schatz und Marcel Weigert.

Tobias Schatz dankte Simone Muffler für „die sehr gute Kassenführung“ der vergangenen neun Jahre und ihr Engagement in der Jugendausbildung und überreichte ihr ein Geschenk. Außerdem blickte Schatz auf 18 Auftritte im vergangenen Jahr zurück. Lena Irßlinger-Kratt brachte alle Termine in ihrem Tätigkeitsbericht nochmals in Erinnerung.

Jahreskonzert mit Musikkapelle Rohrdorf abgesagt

Dirigent Paul Gaiser erklärte, die Corona-Pandemie habe bisher gemeinsame Proben verhindert. Daher werde das Jahreskonzert am 5. Dezember gemeinsam mit der Musikkapelle Rohrdorf nicht stattfinden. Doch der Gemeindesaal biete die Möglichkeit, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln einen wöchentlichen Probeabend zu organisieren. Auch die Akustik im Saal sei sehr zufriedenstellend, erklärte der Dirigent. Er ermunterte zum regen Probenbesuch, um musikalisch gut auf die Saison 2021 vorbereitet zu sein.

Pläne für Dorffasnet im bescheidenen Rahmen reifen noch

In der Vorschau auf das Jahr 2021 wurde deutlich, dass an der Fastnacht keine Auftritte möglich sein werden. Der Ablauf der Dorffasnet sei noch nicht festgelegt, werde aber wohl einen bescheidenen Rahmen haben, sagte der Präsident der Fuchszunft, Winfried Stengele. Vorgesehen ist, soweit dies möglich ist, dass man sich zumindest am Schmotzigen Donnerstag zum Aufstellen des Narrenbaums auf dem Dorfplatz trifft.

Im Anschluss an die Hauptversammlung der Kapelle tagte der Förderverein Musikkapelle Menningen.