Das Interesse an der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Menningen sei in den vergangenen Jahren gewachsen, wie die Vorsitzende Lena Weigert bei der Hauptversammlung in der Zunftstube in Menningen sagte. Durch Neuzugänge sind es derzeit 22 Mitglieder, die der KLJB angehören. Weigert erinnerte während der Versammlung an die gute Zusammenarbeit und Kameradschaft im Verein.

Jana Hensler als Schriftführerin hatte alle Termine im abgelaufenen Vereinsjahr festgehalten, so die Gestaltung des Altennachmittags, das Mitwirken beim Bürgerball, das Maibaum setzen, das Dorfplatzfest sowie die Mithilfe bei der Neugestaltung und Pflasterung bei der Leichenhalle in Meningen. Dabei wurde von den Mitgliedern teils sehr intensive Arbeit geleistet. Auch das Gesellige kam nicht zu kurz. Radtouren, Besuche bei befreundeten Vereinen und die Spieleabende gehörten mit dazu. Einen zufriedenstellenden Kassenstand konnte Ann Riegger mitteilen, der von Mona Lilienthal bestätigt wurde. Der Vorstand wurde entlastet.

Lena Weigert und Jana Hensler, die beide an die zehn Jahre im Vorstand aktiv waren, sahen von einer Wiederwahl ab. Sie bekamen unter Beifall für ihre langjährige Vorstandsarbeit einen Präsentkorb überreicht. Bei der geheimen Wahl, die Ortsvorsteher Tobias Schatz leitete, wurde als Vorsitzender Nick Hofmann gewählt. Sein Stellvertreter ist Marcel Weigert, Schriftführerin wurde Emilie Moser und Beisitzerin Alina Bialk.

Lobende Worte gab es von Schatz für das große Engagement und die Unterstützung, die die KLJB im abgelaufenen Jahr zeigte. Er erinnerte gleichzeitig an den nächsten Termin, den Altennachmittag am Sonntag, 17. Dezember im Gemeindesaal. Bei einem weiteren Arbeitseinsatz wäre die 14-Nothelfer-Kapelle farblich im kommenden Jahr aufzufrischen. Auch das Jubiläumsjahr 2025, „850 Jahre Menningen“ und „125 Jahre Musikkapelle Menningen“, das als Doppelfest gefeiert wird, brauche die Unterstützung aller Vereine, so Schatz.