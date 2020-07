von Julia Lutz

Auch in diesem Jahr nutzte Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß die parlamentarische Sommerpause, um die Menschen in der Region zu treffen. Seine 16. Sommertour sieht aufgrund der Corona-Krise jedoch anders aus als in den Vorjahren. Er nutzt die Zeit für bilaterale Gespräche und Besuche in kleineren Runden. Bei seinem Besuch in Meßkirch sprach er auf Einladung des CDU-Stadtverbandes mit Unternehmern über die Corona-Krise. Seit 14 Jahren findet die Sommertour in Meßkirch statt, freute sich Vorsitzende Christa Golz. Sie habe bewusst Unternehmer eingeladen, die von der Corona-Krise besonders stark betroffen sind.

Bareiß kündigt weitere Hilfspakete für Unternehmer an

Thomas Bareiß sprach von einer enormen wirtschaftlichen Belastung durch die Corona-Krise. „Trotzdem hatten wir in Deutschland bislang viel Glück im Unglück“, sagte das Bundestagsmitglied. Die Bundesregierung werde alles daran setzen, die Strukturen und Betriebe zu erhalten und kündigte weitere Hilfspakete für den Mittelstand an. Bezogen auf Meßkirch sei es wichtig, dass Besucher des Campus Galli auch nach der Corona-Krise eine Infrastruktur vorfinden. Ein großes Lob für die Corona-Soforthilfen sprach Christa Golz aus. Die Hilfe sei schnell angekommen. „Das war vorbildlich“ lobte auch Insa Bix, stellvertretende CDU-Vorsitzende, die Regierung.

Maskenpflicht hemmt Kunden

Dagmar Wilbert-Heitzmann vom gleichnamigen Friseursalon Wilbert berichtete von den alltäglichen Herausforderungen. Viele Kunden würden Friseurbesuche aufgrund der Maskenpflicht hinausschieben oder gar meiden. Geärgert habe sie, dass die Handwerkskammer und die Berufsgenossenschaft im Frühling die kompletten Beiträge eingezogen hätten, als ihr Betrieb geschlossen war. Die Soforthilfe seien sehr schnell geflossen, lobte die Unternehmerin. Allerdings hätte man den Bedarf auch ausreichend begründen müssen.

Solidarität mit den eigenen Mitarbeitern

Christa Golz und Susanne Bix, Geschäftsführerin bei Bix Lackierungen, ärgerten sich darüber, dass Lehrer ihr volles Gehalt bekamen, während viele Angestellte in Kurzarbeit sind. Die Geschäftsführung bei Bix Lackierungen habe ebenfalls auf Teile des Gehalts verzichtet, weil es nicht vertretbar sei, die eigenen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, aber sich selbst das volle Gehalt zu bezahlen. „Ich bin sehr froh, dass wir das Instrument der Kurzarbeit haben, aber das Geld fällt nicht vom Himmel“, sagte Susanne Bix und erkundigte sich, wie die Bundesregierung die Hilfen ausgleichen will. Bareiß entgegnete, dass die Unternehmen ja auch Steuern bezahlen würden. Darüber würden sich die staatlichen langfristig refinanzieren.

Tagesbesucher fehlen in Meßkirch

Herbert Alber erzählte, dass die Mitarbeiter der Dreherei in Rohrdorf erst seit vier Wochen in Kurzarbeit seien. Das Stadtbistro B311 sei wesentlich stärker von der Corona-Krise betroffen. Obwohl das Bistro wieder geöffnet habe, fehlen die Tagesbesucher vom Campus Galli. Sigrid Sattek, Inhaberin des Reisebüros Meßkirch, sprach von 90 Prozent Umsatzrückgang und Provisionsrückzahlungen. Sie kritisierte, dass die großen Kreutzfahrtunternehmen keine Steuern in Deutschland bezahlen würden. „Deutsche Passagiere machen die Schiffe voll“, so Sattek. Die Soforthilfe habe ihr sehr geholfen.

Campus Galli verzeichnet wieder mehr Besucher

Maria Müller ist Krankenschwester bei der Sozialstation und beklagte die fehlende Schutzausrüstung für sich und ihre Kollegen, denn man habe ausschließlich mit Risikopatienten zu tun gehabt. Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz konnte berichten, dass es auch beim Campus Galli aufwärts geht. Von Donnerstag bis Sonntag kämen bei gutem Wetter wieder bis zu 1500 Tagesbesucher. Auch der Anteil der Busreisen die zum Campus Galli führen, steige langsam an, freute sich die Wirtschaftsförderin.