Meßkirch vor 1 Stunde

Warnstreik zur Durchsetzung der Forderungen bei Bizerba

Zur Durchsetzung ihrer Forderungen in der laufenden Tarifrunde hat die Gewerkschaft IG Metall am Montag zu einem Warnstreik auf dem Betriebsgelände der Bizerba in Meßkirch aufgerufen.