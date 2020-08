von Stefanie Lorenz

Der niederländische Widerstandskämpfer Peter Will wurde 1943 von den Nationalsozialisten verhaftet. Als er erfuhr, dass er in ein Konzentrationslager gebracht wird, schrieb er einen Abschiedsbrief. Nach harten Monaten der Zwangsarbeit starb Peter Will in einem Außenlager des KZ Neuengamme – kurz vor der Befreiung des Lagers. 70 Jahre nach seinem Tod erhielten seine Söhne im Jahr 2015 den Abschiedsbrief des Vaters. Ein bewegender Moment, wie Joop Will in einem Video schildert. „ Mein Vater hatte abgestürzten Piloten geholfen und sie bei uns zuhause versorgt, wenn sie verletzt waren – unter dem Boden vom Wohnzimmer, wir wussten damals nichts davon“, erzählt der sichtlich bewegte Niederländer.

Sarah Zenger zeigt, wie bei der interaktiven Ausstellung mit einem Smartphone weitere Informationen, wie Videos, abgerufen werden können. | Bild: Stefanie Lorenz

Über sieben Jahrzehnte war der Brief ein Andenken an Peter Will, das die Nazis der Familie gestohlen hatten. Mit „StolenMemory“ – „gestohlene Erinnerung“ – ist deshalb die Freiluft-Wanderausstellung überschrieben, die gestern in einem Container vor dem Schloss eröffnet wurde. Die Zimmernstadt ist der erste von zwanzig Orten, an denen sie gezeigt wird. Die Ausstellung stellt die so genannten „Effekten“, wie die Nationalsozialisten die persönlichen Gegenstände nannten, die Häftlingen bei der Ankunft in Gefängnissen und Konzentrationslagern abgenommen worden waren, in den Mittelpunkt.

Taschenuhr und Ordensmedaillen als persönliche Erinnerung an Pater Engelmar Unzeitig

So wie den Brief von Peter Will. Oder eine Taschenuhr und zwei Ordensmedaillen. Sie erzählen von der Leidensgeschichte von Pater Engelmar Unzeitig, der 1941 von den Nazis verhaftet und nach Dachau gebracht worden war, weil er sich für verfolgte Juden eingesetzt hatte. Dort starb er im März 1945 an Typhus. Seine persönlichen Gegenstände konnten 2016 an zwei Mitbrüder der Ordensgemeinschaft der Missionare von Mariannhill übergeben werden.

Die „Effekten“ stammen aus den „Arolsen Archives“, die Organisator der Ausstellung sind. Dabei handelt es sich um ein Zentrum über NS-Verfolgung mit dem weltweit umfassendesten Archiv über Opfer des Nationalsozialismus. Die Sammlung gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Seit 2016 veröffentlicht die Institution online eine Vielzahl an Originaldokumenten zu den Opfergruppen des NS-Regimes aus Konzentrationslagern. Mittlerweile handle es sich um rund 30 Millionen Schriftstücke – Deportationslisten, Inhaftierungsdokumente, Registrierungen von Vermissten und viele weitere, wie Anke Münster, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit und Kuratorin der Ausstellung, in Meßkirch berichtete.

Besitzer von 2500 „Effekten“ noch nicht gefunden

1963 befanden sich im Archiv über 4700 Umschläge mit persönlichen Gegenständen von Häftlingen. Bis heute wurden viele davon an Nachkommen übergeben, wie Anke Münster schilderte. Noch immer gebe es aber 2500 solcher „Effekten“, deren Besitzer noch gesucht werden. Das bildet die Ausstellung ab, die Gegenstände von Personen zeigt, deren Angehörige nicht gefunden wurden, wie etwa eine Kette mit Kreuz-Anhänger und Ohrringe von Neonella Doboitschina, einer russischen Studentin, die vom Frauenkonzentrationslager Ravensbrück nach Neuengamme kam. Was aus ihr wurde, ist unbekannt.

Eine Zündkerze als persönlicher Gegenstand

„Uhren und Fotos sind die häufigsten persönlichen Gegenstände in der Sammlung“, schildert Anke Münster. Außergewöhnliche Stücke, wie etwa eine Zündkerze, dokumentieren, dass Menschen oft plötzlich direkt bei der Arbeit festgenommen und deportiert wurden. Anke Münster schildert, wie bewegend für sie und weitere Mitarbeiter die Übergabe des Briefes von Peter Will an seine Söhne war. Diese positiven Erlebnisse bei der Rückgabe der „gestohlenen Erinnerung“ heben für sie einen Teil der Schwere auf, welche ihre Arbeit mit sich bringt.

Kennzeichen für die Häftlinge werden gezeigt

Die Schicksale der Besitzer der „Effekten“ sind der bewegendste Teil der Ausstellung. Aber auch informative Abbildungen, wie eine Landkarte mit Standorten von 20 Konzentrationslagern und sieben Vernichtungslagern sowie die Darstellung der Kennzeichen für Häftlinge bilden das Grauen des NS-Regimes ab. Schwarze Kennzeichen für „Asoziale“, orangene Zeichen für „Homosexuelle“ und grüne für „Berufsverbrecher“ zeigen, wie Menschen kategorisiert wurden.

Mit der App Videoporträts anschauen

Zum Konzept der Ausstellung gehört auch eine „Augmented-Reality-App“. Wer sein Smartphone auf markierte Felder hält, kann sich Videoporträts einzelner Angehöriger der abgebildeten Person anschauen. Damit wird die Ausstellung und mit ihr Schicksale von NS-Opfern noch ein Stück anschaulicher und lebendiger.