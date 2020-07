Zwischen Meßkirch und Neuhausen gibt es eine Kreisgrenze, die auch gleichzeitig eine Regierungsbezirksgrenze ist. Eigentlich eine banale Feststellung, doch müssen besonders Schüler und Eltern aus Neuhausen und seinen Ortsteilen unter dieser Grenze leiden. Das jedenfalls ist der Vorwurf von Michael Bienert. Der mehrfache Familienvater aus dem Neuhauser Ortsteil Oberschwandorf ist gleichzeitig Vorsitzender des Gesamtelternbeirats des Meßkircher Martin-Heidegger-Gymnasiums (MGH). Zwei seiner Kinder besuchen das MHG und die Grafen-von-Zimmern-Realschule. Alleine aus Worndorf und Schwandorf seien, so Bienert, rund 25 Kinder und Jugendliche betroffen. Dazu kämen noch weitere zehn Kinder aus Neuhausen, deren Eltern sich im Februar für das MHG entschieden haben.

Sigmaringen koordiniert die Busfahrten

Michael Bienert kritisiert die aus seiner Sicht als Elternbeiratsvorsitzender schlechte Zusammenarbeit beim Schülerverkehr der Landkreise Tuttlingen und Sigmaringen. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Bis zum Fahrplanwechsel war das Landratsamt Tuttlingen für die Busstrecke zwischen Meßkirch und Tuttlingen zuständig. Das hat sich geändert. Jetzt koordiniert Sigmaringen die Busfahrten zwischen den beiden Städten. In der Praxis bedeutet das, dass die Sigmaringer nur einen Schulbus in den Nachbarkreis schickt, der zwei Mal täglich die Schüler zum Unterricht und wieder nach Hause bringt. Bienert: „Zum 1. März haben die Tuttlinger ihren durchgehenden Linienverkehr nach Meßkirch eingestellt.“ Eltern, die sich noch bei der Anmeldung für eine der Meßkircher Schulen auf einen dichteren Fahrplan mit flexibleren Anschlusszeiten eingerichtet haben, sehen sich nun enttäuscht. Bienerts Vorwurf an die Tuttlinger Fahrplanmacher ist die Feststellung, dass die Tuttlinger offenbar keine Schüler in den Nachbarkreis schicken möchten.

Busverbindung zwischen Volkertsweiler und Boll fehlt

Dabei wäre die Lösung so einfach. Der Elternbeiratsvorsitzende: „Die Busverbindungen von Boll nach Sigmaringen und von Volkertsweiler nach Tuttlingen sind jetzt hervorragend. Allerdings fehlt eine vier Kilometer lange Busverbindung zwischen Volkertsweiler und Boll.“ Dann bestünden in beiden Orten Umsteigemöglichkeiten, von denen auch die Schüler profitieren könnten. Nur der Landkreisgrenzen übergreifende Verkehr liege im Argen, befindet jedenfalls der Elternsprecher. Nicht nur Schüler sind betroffen. Gerade für ältere Bewohner von Schwandorf, Worndorf oder Volkertsweiler, die ohnehin eher auf Meßkirch ausgerichtet seien, sieht Bienert in einer bequemen Busverbindung zum Einkaufen oder zum Arztbesuch eine große Chance.

Doch warum entscheiden sich viele Eltern für die Schulen in Meßkirch und gegen die beiden Realschulen und die zwei Gymnasien in Tuttlingen? Bienert hat sich bei Vätern und Müttern nach deren Motivation für den Vorzug einer der Meßkircher Schulen erkundigt. Die Eltern, so fasst Bienert die Gesprächskontakte zusammen, gingen davon aus, dass ihre Kinder in den vergleichsweise kleinen Schulen wie dem MHG besser aufgehoben seien, als an den eher großen Tuttlinger Schulen.