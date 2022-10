von Herbert Dreher

Begeisterte Wintersportfreunde rüsten sich rechtzeitig auf die kalte Jahreszeit und freuen sich schon jetzt auf gemeinsame Erlebnisse in winterlicher Bergwelt. Der Skiclub Meßkirch mit integrierter Skischule hatte am Wochenende zur alljährlichen Skibörse im Foyer der Grafen-von-Zimmern-Realschule eingeladen.Im Angebot von privaten Verkäufern und auch namhaften Sportgeschäften war ein breites Angebot von 130 Paar Skiern für Erwachsene, 60 Paar Kinderski und 180 Paar Skischuhe im Sortiment. Dazu Helme, Stöcke und Kleidung – sprich die komplette Ausstattung des Wintersportlers für Alpin-Ski, Snowboard oder Langlauf war im Sortiment vorhanden. Die Interessenten standen dicht gedrängt, als sich die Türen am Samstag um 13 Uhr öffneten.

Fachkundige Beratung für die Käufer

Unter der Leitung von Franziska Rückert hatten die Mitglieder des Skiclubs zuvor alle angelieferten Artikel auf Sicherheit und Zustand geprüft, registriert und mit Preisvorstellungen ausgezeichnet. Für die fleißigen Helfer kein Problem, verfügen sie doch über jahrelange Erfahrung. Großen Wert legt der Skiclub bei der Börse auf die fachkundige Beratung erfahrener Skilehrer, die dem Käufer beistehen.

Ausfahrten für die Familie

Beim Team der Skischule in der Leitung von Jens Schmon gab es rege Anfragen zur Buchung von Skikursen, Ausfahrten und Wochenenden auf die Meßkircher Hütte in Mellau zu erschwinglichen Preisen für die ganze Familie. Vorsitzender Wilfried Schmon zeigte sich erfreut über das Engagement seiner Helfer. Besonders die jungen Mitglieder sind eifrig dabei und wachsen so in die Vereinsarbeit hinein. „Mit der Skibörse kann sich der Verein bestens präsentieren“, sagte der Vorsitzende und hofft auf ein gutes Wintersportwetter mit optimaler Schneelage und möglichst wenig Unfälle. Kontaktadressen im Internet: skiclub-messkirch@web.de, skischule.messkirch@gmx.de, Homepage: www.skiclub-messkirch.de. Die Informationsbroschüre enthält Termine und Angebote auch in Zusammenarbeit mit dem Skiclub Kreenheinstetten.