2017 musste die damalige Kneipe Bären wegen akuter Einsturzgefahr ohne Ankündigung geschlossen werden. Denise und Jürgen Alber kauften das Gebäude in der Hauptstraße in Meßkirch und sanierten es. Wir zeigen die Bilder.

Nach über eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Kultkneipe Bären in der Hauptstraße seit gestern offiziell eröffnet. Bei einem kleinen Empfang übergab das Investorenehepaar Jürgen und Denise Alber symbolisch den Schlüssel in Form eines Hefezopfes an das