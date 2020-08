Wie sehen eigentlich die Karrierechancen eines ausgedienten Meßkircher Narrenbaums aus? Die Antwort auf diese Frage steht seit wenigen Tagen in Form einer robusten Ruhebank am Rande des Westenberg-Wegs. Die Damen der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) und die Zimmerergilde der Meßkircher Narrenzunft sorgten Hand in Hand dafür, dass die vielen Spaziergänger auf diesem Weg wieder eine Ruhe- und Ausblickmöglichkeit haben.

Holz des Narrenbaums von 2019

Wie schon angedeutet, besteht die Bank aus dem Holz des Narrenbaums von 2019. Dazu erklärt Marcel Bach von der Zimmerergilde: „Wir lagern den ausgedienten Narrenbaum zunächst für ein Jahr im Trockenen. Danach bauen wir aus dem Holz eine Sitzgarnitur und mehrere Sitzbänke.“ Diese Narrenbaumverwertungsaktion kostet die Amateuerhandwerker von der Zimmerergilde lediglich einen freien Samstag. Die dabei entstandenen Narrenbaum-Sitzmöbel werden an der nächsten Fasnet im Schatten des Narrenbaums verlost und fertig an den Gewinner ausgeliefert. In diesem Jahr blieb eine der Bänke in der Obhut der Gilde zurück, weil der Gewinner nicht zu ermitteln war.

Katholische Frauen hatten Standortidee

Über persönliche Beziehungen erfuhren die katholischen Frauen von der verwaisten Bank. Ulrike Hantmann: „Unweit des jetzigen Standorts stand früher ein beliebtes Bänkle, das allerdings mit der Zeit vermodert war.“ Der neue Standort hat einen deutlichen Vorteil. Während von der alten Bank der Blick auf die Stadt in einer dichten Hecke hängenblieb, bietet die neue Rastmöglichkeit jedenfalls vom Platz von der linken Seite aus über den schmalen Dorfbach hinweg einen Blick auf das neue Pflegeheim und die Tuttlinger Straße.

Grundstücksbesitzer gab die Erlaubnis

Bei der Bank-Aktion konnten die Zimmerer und die katholischen Frauen auf viel Mithilfe bauen. Der Grundstücksbesitzer gab sein Okay für den neuen Standort, ein Malerbetrieb spendete die wetterfeste Lackierung für das Sitzmöbel, ein Bagger war auch kostenlos zur Stelle. Fast schon selbstverständlich war, dass die Zimmerergilde-Mitglieder die Bank selbst aufbauten und für gute Standsicherheit sorgten.