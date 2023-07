Als Beitrag zu den Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kreises veranstaltet dieser vom 16. Juli bis zum 22. Oktober eine Kreiskunstausstellung als repräsentative und zugleich qualitative Dokumentation des zeitgenössischen Kunstschaffens im Kreisgebiet. Die Ausstellung mit 60 Arbeiten von 22 Künstlerinnen und 28 Künstlern zwischen 18 und 90 Jahren wird am Sonntag, 16. Juli, um 16 Uhr in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch eröffnet. Nach der Begrüßung durch Landrätin Stefanie Bürkle führt Kunsthistorikerin Ilonka Czerny in die Ausstellung ein. Der aus Meßkirch stammende Maler und Musiker Helmut Wetter begleitet die Vernissage auf dem Tenorsaxofon. Die Ausstellung ist freitags bis sonntags sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, wie das Landratsamt mitteilt.

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der in der Ausstellung, beim Kreiskulturamt sowie im Buchhandel zum Preis von fünf Euro erhältlich ist. Im Begleitprogramm werden Sonderführungen am Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr mit Martin Mäntele und am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr mit Ilonka Czerny angeboten. Am Sonntag, 22. Oktober, findet um 15 Uhr eine Finissage mit Galeriegespräch statt.

Die Einladung zur Bewerbung um die Ausstellungsteilnahme war im Frühjahr mit 87 Interessenten und 229 eingereichten Arbeiten auf außerordentlich hohes Interesse gestoßen. Teilnahmeberechtigt waren Kunstschaffende, die im Landkreis Sigmaringen geboren, aufgewachsen oder aktuell ansässig sind. Eine Fachjury, bestehend aus Ilonka Czerny, Kunstreferentin der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Martin Mäntele, Leiter des HfG-Archivs/Ulmer Museum, und Edwin Ernst Weber, Kulturreferent des Landkreises Sigmaringen und Leiter der Kreisgalerie Schloss Meßkirch, hatte eine Auswahl getroffen. Diese sollte zum einen den räumlichen Möglichkeiten des Ausstellungsortes gerecht werden und zum anderen das Kunstschaffen im Landkreis in seiner Breite und Vielfalt sowie seiner Qualität widerspiegeln.

Verknüpft ist die Kreiskunstausstellung mit der Vergabe eines Kunstpreises, den die beiden Sparkassen im Kreis, die Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen und die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, ausgelobt haben. Der Kunstpreis wurde in einem zweiten Durchlauf, bei dem die Jury um den Vorstandsvorsitzenden der Landesbank Kreissparkasse Michael Hahn erweitert wurde, aus dem Kreis der bereits für die Ausstellung nominierten Bewerberinnen und Bewerber dem Maler Martin Wernert zuerkannt. Die Akademiestudentin Jenny Reininger wird für ihre Arbeiten mit dem Kunstförderpreis ausgezeichnet. Michael Hahn wird den Kunstpreis an Martin Wernert bei der Ausstellungseröffnung am 16. Juli überreichen. Jenny Reininger erhält ihren Förderpreis aufgrund eines Auslandsstudiums bei der Finissage am 22. Oktober.