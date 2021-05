Viele positive Rückmeldungen gab zum Osterweg mit zwölf Stationen in den Meßkircher Schaufenstern. Knapp 5500 Zugriffe auf die QR-Codes wurden verzeichnet.

Es lohnt sich, in der Coronapandemie neue und kreative Wege zu gehen. Das zeigte der Osterweg in Meßkirch. In zwölf Schaufenstern der Geschäfte konnten Glaubensinteressierte die Ostergeschichte neu erleben. Inspiriert von der Idee der