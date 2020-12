Die Dorfgemeinschaft des Meßkircher Ortsteils Ringgenbach hat mit der Aktion „Adventstürchen 2020“ einen begehbaren Adventskalender in den Straßen von Ringgenbach geschaffen. Dieser hat während der Advents- und Weihnachtszeit viele Einwohner zu abendlichen Spaziergängen verleitet, wie Ortsvorsteher Harald Veeser mitteilt.

Am Nikolaustag wurde ein Schlitten gestaltet. | Bild: Privat

Verteilt auf alle Straßen hat sich so jeden Abend vom 1. bis zum 24. Dezember ein neues Adventstürchen geöffnet. Für den Nikolaustag war sogar ein Schlitten entsprechend gestaltet worden. Seit dem Heiligen Abend leuchten jetzt alle Türchen zusammen und schaffen eine tolle Atmosphäre. Das letzte Türchen öffnete sich am Dorfplatz, an dem eine Krippe dargestellt wird und am beleuchteten Weihnachtsbaum wurden Fürbitten angebracht.

Es sei wunderbar, dass sich so viele Einwohner an dieser Aktion beteiligt haben, so Veeser. „Der Ideenreichtum und die Kreativität waren dabei so toll und ausgereift und alle haben sich sehr viel Mühe und auch Arbeit gemacht, dass man von Tag zu Tag auf das neue Türchen gespannt war. Vielen Dank an alle, die zu diesem tollen Ergebnis und den wunderbaren Eindrücken beigetragen haben“, lobt Ortsvorsteher Harald Veeser in seiner Mitteilung die Beteiligten an der Aktion.