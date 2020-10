von Karl Mägerle

Auf Konstanz setzten die Mitglieder des Sportvereins VfR Menningen bei den Vorstandswahlen bei der Hauptversammlung im Gemeindesaal. Das bisherige Vorstandsteam wird weiter, wie von Wahlleiter Günter Moser vorgeschlagen wurde, mit Vorstand Timo Rauser, Stellvertreter Tobias Schatz, Kassierer Helmut Rauser und Schriftführerin Cornina Rauser für die kommenden zwei Jahre besetzt bleiben. Beisitzer bleiben weiterhin Patric Strobel, Peter Hofmann, Uwe Kempf, Timo Mägerle und Wolfgang Hammer.

Gutes Miteinander im Vorstand

Der stellvertretende Vorsitzende des SV Meßkirch 04, Maximilian Lipp, hob bei der Versammlung das gute Miteinander im Vorstandsteam des VfR Menningen hervor. Dies gelte nicht nur für die gute Pflege des Sportgeländes, sondern auch für die gesamten Sanitär- und Umkleideräume im Kellergeschoss des Gemeindesaales, das von den Mannschaften des SV Meßkirch im Trainings- und Spielbetrieb benutzt wird.

Gute Betreuung der Jugendmannschaften

In der Hauptsache sind es die Jugendmannschaften, die in Menningen ihre gute Betreuung finden, wie sich Maximilian Lipp ausdrückte. Da im abgelaufenen Jahr 2019 noch das Dorf-Gaudi-Turnier und einige Bewirtungen anstanden, war es möglich, wie Kassier Helmut Rauser bekannt gab, die nötigen Pflegearbeiten auf dem Sportgelände, die neuen Sitzbänke wie auch die Reparaturarbeiten am Rasenmäher mit mehr als 3000 Euro zu bewältigen.

Für 2020 würden wegen der Einschränkungen durch die Corona-Epidemie keine größeren Maßnahmen getroffen werden können wie der Vorsitzende, Timo Rauser, in seiner Vorschau für das Jahr 2020/21 bekannt gab. Das Jahr 2021 ist als Geburtstagsjahr „60 Jahre VfR Menningen“ vorgemerkt, aber inwieweit das Jubiläum besonders gefeiert werden könne, sie aufgrund der derzeitigen Situation noch unklar, so der Vorsitzende.

Anerkennung für das Rasenpflegeteam

Anerkennungspräsente gab es für das Rasenpflegeteam mit Patric Strobel, Peter Hoffman und Uwe Kempf. Timo Rauser dankte auch seinem Vorstandsteam, das eine gute Zusammenarbeit ermöglicht und sich für einen reibungslosen Spielbetrieb der Jugendmannschaft des SV Meßkirch 04 zur Verfügung gestellt habe.