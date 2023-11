Die evangelische Gemeinde von Meßkirch will eine Vesperkirche veranstalten. „Wir haben während der Corona-Pandemie festgestellt, dass es vielen Menschen an Kontakten zu anderen Menschen fehlt“, sagte Pfarrerin Anja Kunkel während einer Veranstaltung für die Organisatorinnen und Organisatoren am vergangenen Freitag. Die Vesperkirche soll vom 17. bis 25. Februar kommenden Jahres stattfinden. Jeden Tag in diesem Zeitraum soll es im Paul-Gebhardt-Saal für rund 60 Gäste ein warmes und kostenfreies Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie ein Rahmenprogramm geben. Den Veranstaltern ist es wichtig, dass insbesondere Menschen kommen, denen es schwer fällt, sich eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Sie sollen wie in einem Restaurant von den Helferinnen und Helfern bedient werden. Aber auch Meßkircherinnen und Meßkircher, die sich ein Essen leisten können, sind eingeladen. Die Versperkirche soll ein Ort der Begegnung sein, eine Pause im Alltag, wie es in einem Informationsblatt heißt.

Neben dem gemeinsamen Essen wollen die Veranstalter aber auch Kultur und Beratung sowie Dienstleistungen anbieten. Jedem Mittagessen wird ein kleiner musikalischer Beitrag vorausgehen. Außerdem werden an zwei Tagen die „Barber Angels“ anwesend sein und den Besuchern kostenlos die Haare schneiden. Dazu kommen Angebote wie Schuldner- und Suchtberatung.

Für das Essen will die Kirchengemeinde Gastronomiebetriebe, Bäckereien und Metzgereien um Unterstützung bitten. Auch sollen Unternehmen als Unterstützer der Vesperkirche gewonnen werden. Noch werden Helferinnen und Helfer sowie Beiträge für das mittägliche Kulturprogramm gesucht. Interessenten melden sich bei der evangelische Kirchengemeinde (07575/925383 oder uwe.reich-kunkel@kbz.ekiba.de).

Die evangelischen Kirchengemeinde kooperiert mit der katholischen und der alt-katholischen Gemeinde, der Meßkircher Tafel, der Sozialstation, den Pfadfindern, dem Roten Kreuz sowie mit Diakonie und Caritas.