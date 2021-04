Meßkirch vor 3 Stunden

Versuchter Einbruch am Osterwochenende: Einbrecher scheitern an der Tür

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruchversuch an einer Boule-Anlage in der Kirchstraße in Meßkirch. Unbekannte machten sich am Osterwochenende an der Tür zu schaffen.